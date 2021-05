«Necesitamos más manos para atender la demanda» sergio suárez | presidente del consejo regulador de la igp faba asturiana El cabeza del nuevo equipo técnico trabaja en mejorar el grano, la trazabilidad y el rendimiento de los cultivos convencido de que «de la faba sí se puede vivir» Sergio Suárez dejó la carpintería para dedicarse a les fabes. / E. C. JESSICA M. PUGA Jueves, 13 mayo 2021, 12:10

La familia de Sergio Suárez no se dedicaba a la faba. Tenían, como casi todos sus vecinos en Coaña, pero solo para consumo propio. El actual presidente del Consejo Regulador de la IGP se dedicó a la carpintería hasta 2002, cuando su suegro enfermó y decidió ayudar en una explotación que no llegaba a la hectárea. «Me picó el gusanillo. Estaba convencido de que el trabajo podía mecanizarse y convertirse en un modo de vida», dice. Dejó su empleo «en una época en la que la faba era mucho más cara que ahora por los intermediarios», y ahora él, su esposa, su primo y su hermano trabajan las más de 30 hectáreas de Fabas La Estela, donde también hay verdina.

-Estaba seguro de que se podía vivir de la faba. ¿Qué dice a los que lo piensan ahora?

-Estoy convencido de que se puede vivir del sector si se profesionaliza. Varios agricultores, entre los que me incluyo, vivimos de la faba, así que a mí que no me digan que es imposible. Lo que no tiene sentido es plantar solo media hectárea y pretender vivir de ella el año entero. También estoy seguro de que hay que mecanizar el trabajo, no se puede seguir como en tiempos de los abuelos con los medios y las tecnologías de que disponemos ahora.

-¿Qué tecnologías y medios?

-Pasamos de plantaciones que se hacían a mano intercalando con maíz a hacerlo con estaca y luego a varilla. Las máquinas que tenemos de siembra son neumáticas y los tractores vienen con gps y autoguiado, así que dan mucha información y precisión. Para la selección, que antes era manual, ahora tenemos dos centros en Asturias: Astur Selección y CampoAstur.

-Usted está detrás de Astur Selección. ¿Cuál era la necesidad?

-Nosotros, no como particular, pero sí como grupo, teníamos mucha producción y, entre el dinero que costaba la selección y que no se hacía como yo quería, me hizo plantearme el proyecto, que era lo que nos faltaba para completar el proceso de la faba. Yo entendía que su seleccionado tenía que ser en una nave exclusiva y quería una empresa vinculada tanto a la selección como al tratamiento y el envasado. Esta ha sido nuestra segunda cosecha en Astur Selección; el objetivo es ganar capacidad y prestar mas servicio a terceros, por lo que creamos un centro específico.

-¿Por qué decidió presentarse a la presidencia de la IGP?

-Estaba de vocal en el anterior mandato y tenía la espinita clavada desde que presidí la Asociación de Productores Profesionales de Faba Asturiana con la idea de profesionalizar el sector y hacerlo más rentable para los que estamos y los que quieran venir, dar un discurso a la faba y conseguir que se conozca aún más.

-Y ahora que está, ¿qué quiere conseguir?

- Tendríamos que dedicar tiempo a tener una buena semilla, pues recogemos lo que sembramos, eso lo tengo claro. Para que las cosas salgan, el sector tiene que estar en manos de gente que de verdad apueste, se involucre y trabaje. Por suerte ahora somos un equipo que trabaja en la misma dirección y así todo es más fácil.

-¿Cuál es su objetivo para con el consumidor?

-Lo primero que necesitamos para atender a los clientes son manos. Por eso en junio haremos dos cursos formativos. A estas alturas del año, quedan muy pocas toneladas de fabes para vender de las 147 toneladas certificadaos. Este dato, en un año en que la hostelería ha estado prácticamente cerrada, manifiesta que el consumidor no dejó de escoger nuestro producto, y eso es una buenísima noticia. El consejo va a incidir mucho en las plantaciones y su producción para que a las empresas no les falte el grano y su producto pueda llegar a todos los consumidores. También queremos mejorar el rendimiento del cultivo, que salgan más de 1.000-1.200 kilos por hectárea plantada y que la faba deje de ser un complemento de la actividad agraria para ser lo principal de la explotación. Repito que de la faba sí se puede vivir en Asturias y, digo más, que haya más demanda que oferta nos permite atraer a más gente para plantar.

-La faba asturiana con IGP siempre lleva la contraetiqueta. Que cale el mensaje.

-El próximo años vamos a autorizar el formato de venta de 25 kilos. Queremos llevar la trazabilidad desde la finca del agricultor hasta la tienda y, de ella, hasta el consumidor que la compra para casa. No vamos a desgastarnos con la faba foránea, que ya está aquí, pero sí trabajar por defender la nuestra porque lo que no es lógico es que la faba de fuera se venda a 14 ó 16 euros.

-¿Qué decimos de la verdina en su tercera cosecha?

-Se nos cayeron productores y, por tanto, superficie. Aquí sí se notó el cierre de la hostelería. Tenemos que darle un impulso, van a salir altas nuevas y nosotros trabajaremos en la promoción; hay que buscarle los canales adecuados y diferenciarla.