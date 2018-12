Una jienense gana el concurso 'su excelencia la Fabada' de La Felguera Un grupo de mujeres observa las potas de fabada presentadas al concurso. / FOTOS: JUAN CARLOS ROMÁN «Cuando voy a mi tierra, me piden que cocine este plato. Y yo llevo todos los ingredientes, hasta garrafas de agua», afirma Julia Cortés A. FUENTE LA FELGUERA. Lunes, 10 diciembre 2018, 04:26

Con mucha gracia. Así recogía Julia Cortés el primer premio del concurso de fabada dentro de la fiestas gastronómicas de La Felguera, evento que organiza la asociación San Pedro. Esta vecina, oriunda de Jaén aunque residente de la localidad langreana (lleva 56 años viviendo en la región), afirmaba que era la primera vez que se alzaba con el galardón. «Llevo participando dieciocho años y he quedado en otros puestos, en todos, pero ésta es la primera vez que quedo la primera». Ella gana y sus más allegados también disfrutan del plato: «Ellos van a comer les mismes fabes que han ganado este certamen. De hecho, se llaman entre ellos para venir a casa cada vez que la preparo». La pregunta es obligada en este tipo de eventos: «¿Cuál es el secreto? «Ingredientes de mucha calidad y cariño», aunque Julia destaca un elemento esencial para el cocido que casi nunca se tiene en cuenta: el agua. «Tiene que ser de aquí, de Asturias, la mejor».

¿Por qué le da tanta importancia a este elemento incoloro, inodoro e insípido? «Cuando voy a mi tierra, siempre me piden que les haga fabada y yo voy con todos los ingredientes desde aquí: con les fabes y con el compango, pero también con garrafas de agua asturiana. La de allí no es igual y el plato no queda bien. No se puede hacer, tiene mucha cal», apuntaba. Julia Cortés tiene 70 años y se mostraba «más que contenta» por alzarse con este prestigioso concurso en honor a 'su excelencia'». Ella se impuso ante un total de dieciséis participantes en categoría particular.

En la profesional, platos que presentan restaurantes de la región -fueron un total de doce- triunfó la propuesta del Café Central de Gijón. El jurado del concurso estaba formado, como en años anteriores, por personas de relevancia del mundo gastronómico del Principado. Por Abel Terente, de El Asador de Abel (La Felguera); Amable Bedriñana, de Sidrería Bedriñana (Villaviciosa); Ceferino Cimadevilla (sumiller); José Abel de Soto, de la Sidrería Villaviciosa (Oviedo); Josefina González, Pota de Oro año 2016; Ramón González, del restaurante La Máquina (Lugones); Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín (Oviedo); Marcelino Manuel Tamargo, del Restaurante Olimar (La Felguera); Wladimiro Miranda, profesor de cocina IES de Pravia; Marisa Braña, presidenta de la asociación de Amas de Casa de La Felguera; y Javier Fernández, presidente de Hostelería de Langreo.

El responsable de la asociación de festejos San Pedro, Juan José Vega Fanjul, se mostró «muy satisfecho» con la alta participación en el concurso y con la asistencia de público a las jornadas gastronómicas. También señaló que se quiere dar un impulso ala la tramitación administrativa para que el certamen sea reconocido Fiesta de Interés Turístico Regional.