Los mejores de la agroalimentación asturiana reciben honores por su labor

Los Premios Agroalimentarios de Asturias nacieron en lo más duro de la pandemia para que el foco apuntara directamente al sector primario y se le aplaudiera como merece. Ahora, la quinta edición de los galardones que cada otoño entrega el periódico EL COMERCIO ya tiene ganadores. Son cuatro, uno por cada categoría en liza, que demuestran que el talento y el buen hacer no tienen fronteras en Asturias.

El palmarés de 2025 lo acrecientan Quesos La Peral (Trayectoria), Migaya Arte Sano (Innovación y Emprendimiento), Conservas Agromar (Alimentos del Paraíso) y Frisona Bio Lácteos (Producto Ecológico). Sus responsables estarán presentes en el acto de entrega que se convertirá en fiesta y tendrá lugar la tarde del viernes día 26 en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, bajo el paraguas de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec).

En Illas, en 1923, empezó a funcionar Quesos La Peral, empresa familiar especializada en la elaboración de quesos azules. La familia Álvarez conjuga saber hacer artesanal con innovación. La historia ampara también a Agromar. La empresa asentada en El Musel está dedicada a las conservas, especialmente a las de productos del mar, y una nueva generación está recogiendo el testigo. Más reciente, Frisona Bio surge en 2022 como empresa pionera en sacar al mercado leche uht de vaca 100% ecológica y 100% 'made in' Asturias. El broche dulce lo pone Migaya, que lleva cinco años reiventando la tradición repostera asturiana.

Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de Alimerka y de Unicaja, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.

