El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jurado estuvo formado, de izquierda a derecha, por Francisco González (Principado), Jessica M. Puga (EL COMERCIO), David Fernández-Prada (Gustatio), Paula Díaz-Caneja (Alimerka) y Luis Manuel Taboada (Unicaja). D. ARIENZA
Premios Agroalimentarios de Asturias

Los mejores de la agroalimentación asturiana reciben honores por su labor

Quesos La Peral, Migaya, Conservas Agromar y Frisona Bio Lácteos recogerán los premios que concede este diario el día 26 dentro de Agropec

J. M. P.

GIJÓN.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:08

Los Premios Agroalimentarios de Asturias nacieron en lo más duro de la pandemia para que el foco apuntara directamente al sector primario y se le aplaudiera como merece. Ahora, la quinta edición de los galardones que cada otoño entrega el periódico EL COMERCIO ya tiene ganadores. Son cuatro, uno por cada categoría en liza, que demuestran que el talento y el buen hacer no tienen fronteras en Asturias.

El palmarés de 2025 lo acrecientan Quesos La Peral (Trayectoria), Migaya Arte Sano (Innovación y Emprendimiento), Conservas Agromar (Alimentos del Paraíso) y Frisona Bio Lácteos (Producto Ecológico). Sus responsables estarán presentes en el acto de entrega que se convertirá en fiesta y tendrá lugar la tarde del viernes día 26 en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, bajo el paraguas de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec).

En Illas, en 1923, empezó a funcionar Quesos La Peral, empresa familiar especializada en la elaboración de quesos azules. La familia Álvarez conjuga saber hacer artesanal con innovación. La historia ampara también a Agromar. La empresa asentada en El Musel está dedicada a las conservas, especialmente a las de productos del mar, y una nueva generación está recogiendo el testigo. Más reciente, Frisona Bio surge en 2022 como empresa pionera en sacar al mercado leche uht de vaca 100% ecológica y 100% 'made in' Asturias. El broche dulce lo pone Migaya, que lleva cinco años reiventando la tradición repostera asturiana.

Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de Alimerka y de Unicaja, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  5. 5 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  6. 6 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  9. 9

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mejores de la agroalimentación asturiana reciben honores por su labor

Los mejores de la agroalimentación asturiana reciben honores por su labor