EL COMERCIO busca los nombres propios del sector agroalimentario asturiano
Los premios anuales que concede este periódico abren el periodo de inscripción de sus cuatro candidaturas en su quinta edición
Gijón
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
Los Premios Agroalimentarios de Asturias, organizados por el periódico EL COMERCIO, ya están preparados para volver a aplaudir a lo mejor y los mejores del primer sector en la región. Será la quinta edición de unos galardones que ponen el acento en los productores y que ya se han consolidado.
El plazo para presentar candidatura permanece abierto, aunque el tiempo vuela y concluirá más pronto que tarde. Lo hará el próximo viernes 12 de septiembre a las 22 horas. Pero hasta entonces todo el que crea ser merecedor de premio o sepa de alguien o alguna empresa que lo merezca por su labor puede presentar candidatura. Solo hay que rellenar unos datos y aportar datos biográficos y méritos demostrables. La ficha está disponible en la sección de Gastronomía de ELCOMERCIO.es y también a través de un QR que encontrará tanto en la web del periódico como en sus páginas.
PALMARÉS DE LOS PREMIOS AGROALIMENTARIOS
-
2021 Innovación e internacionalización. Industrias Lácteas Monteverde. Producto ecológico. Los Caserinos. Trayectoria. Cafento. Emprendedor/a. Judith Naves, de AsturSabor.
-
2022 Innovación e internacionalización. Conservas El Viejo Pescador. Producto ecológico. Shiit-Astur. Trayectoria. Embutidos La Unión. Emprendedor/a. Anchoas Hazas. Alimentos del Paraíso. Miel La Puela.
-
2023 Innovación e internacionalización. El Cuco, Productos cárnicos. Producto ecológico. Quesería Asiegu. Emprendedor/a. Bodega Siluvio. Alimentos del Paraíso. Pescados de Confianza de la Rula de Avilés.
-
2024 Innovación e internacionalización. Picofino. Producto ecológico. Speltastur Escanda Asturiana. Trayectoria. Turrones y Helados Federico Verdú. Alimentos del Paraíso. IGP Chosco de Tineo
La razón de ser de estos galardones es premiar la labor de todas aquellas empresas, profesionales e instituciones que trabajan a diario para llevar a los consumidores los mejores productos asturianos. La calidad y la variedad avalan una despensa afortunada, que no sería posible sin los que intervienen en el proceso. Todo ellos se merecen premio y cuatro, uno por categoría, lo conseguirán este mismo mes.
Las categorías a valorar en esta quinta edición de los Premios Agroalimentarios de Asturias son: innovación/internacionalización, producto ecológico, trayectoria en el sector y Alimento del Paraíso. La finalidad de este último es distinguir productos asturianos que estén incluidos dentro del sello homónimo, el cual es sinónimo de calidad y asturianía.
Un jurado se encargará de seleccionar y justificar a los ganadores de entre todos los candidatos que se inscriban dentro del plazo abierto.
Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alimerka y Liberbank, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.
La entrega de premios, la fiesta en mayúscula para el sector, se hará como desde que se empezaran a entregar en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón bajo el paraguas de Agropec. La cita será el próximo viernes 26 de septiembre.
