EL COMERCIO busca los nombres propios del sector agroalimentario asturiano

Los Premios Agroalimentarios de Asturias, organizados por el periódico EL COMERCIO, ya están preparados para volver a aplaudir a lo mejor y los mejores del primer sector en la región. Será la quinta edición de unos galardones que ponen el acento en los productores y que ya se han consolidado.

El plazo para presentar candidatura permanece abierto, aunque el tiempo vuela y concluirá más pronto que tarde. Lo hará el próximo viernes 12 de septiembre a las 22 horas. Pero hasta entonces todo el que crea ser merecedor de premio o sepa de alguien o alguna empresa que lo merezca por su labor puede presentar candidatura. Solo hay que rellenar unos datos y aportar datos biográficos y méritos demostrables. La ficha está disponible en la sección de Gastronomía de ELCOMERCIO.es y también a través de un QR que encontrará tanto en la web del periódico como en sus páginas.

PALMARÉS DE LOS PREMIOS AGROALIMENTARIOS 2021 Innovación e internacionalización. Industrias Lácteas Monteverde. Producto ecológico. Los Caserinos. Trayectoria. Cafento. Emprendedor/a. Judith Naves, de AsturSabor.

2022 Innovación e internacionalización. Conservas El Viejo Pescador. Producto ecológico. Shiit-Astur. Trayectoria. Embutidos La Unión. Emprendedor/a. Anchoas Hazas. Alimentos del Paraíso. Miel La Puela.

2023 Innovación e internacionalización. El Cuco, Productos cárnicos. Producto ecológico. Quesería Asiegu. Emprendedor/a. Bodega Siluvio. Alimentos del Paraíso. Pescados de Confianza de la Rula de Avilés.

2024 Innovación e internacionalización. Picofino. Producto ecológico. Speltastur Escanda Asturiana. Trayectoria. Turrones y Helados Federico Verdú. Alimentos del Paraíso. IGP Chosco de Tineo

La razón de ser de estos galardones es premiar la labor de todas aquellas empresas, profesionales e instituciones que trabajan a diario para llevar a los consumidores los mejores productos asturianos. La calidad y la variedad avalan una despensa afortunada, que no sería posible sin los que intervienen en el proceso. Todo ellos se merecen premio y cuatro, uno por categoría, lo conseguirán este mismo mes.

Las categorías a valorar en esta quinta edición de los Premios Agroalimentarios de Asturias son: innovación/internacionalización, producto ecológico, trayectoria en el sector y Alimento del Paraíso. La finalidad de este último es distinguir productos asturianos que estén incluidos dentro del sello homónimo, el cual es sinónimo de calidad y asturianía.

Un jurado se encargará de seleccionar y justificar a los ganadores de entre todos los candidatos que se inscriban dentro del plazo abierto.

Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alimerka y Liberbank, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.

La entrega de premios, la fiesta en mayúscula para el sector, se hará como desde que se empezaran a entregar en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón bajo el paraguas de Agropec. La cita será el próximo viernes 26 de septiembre.