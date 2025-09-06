El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganadores de la última edición de los Premios Agroalimentarios. SIMAL
Premios Agroalimentarios de EL COMERCIO

EL COMERCIO busca los nombres propios del sector agroalimentario asturiano

Los premios anuales que concede este periódico abren el periodo de inscripción de sus cuatro candidaturas en su quinta edición

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los Premios Agroalimentarios de Asturias, organizados por el periódico EL COMERCIO, ya están preparados para volver a aplaudir a lo mejor y los mejores del primer sector en la región. Será la quinta edición de unos galardones que ponen el acento en los productores y que ya se han consolidado.

El plazo para presentar candidatura permanece abierto, aunque el tiempo vuela y concluirá más pronto que tarde. Lo hará el próximo viernes 12 de septiembre a las 22 horas. Pero hasta entonces todo el que crea ser merecedor de premio o sepa de alguien o alguna empresa que lo merezca por su labor puede presentar candidatura. Solo hay que rellenar unos datos y aportar datos biográficos y méritos demostrables. La ficha está disponible en la sección de Gastronomía de ELCOMERCIO.es y también a través de un QR que encontrará tanto en la web del periódico como en sus páginas.

PALMARÉS DE LOS PREMIOS AGROALIMENTARIOS

  • 2021 Innovación e internacionalización. Industrias Lácteas Monteverde. Producto ecológico. Los Caserinos. Trayectoria. Cafento. Emprendedor/a. Judith Naves, de AsturSabor.

  • 2022 Innovación e internacionalización. Conservas El Viejo Pescador. Producto ecológico. Shiit-Astur. Trayectoria. Embutidos La Unión. Emprendedor/a. Anchoas Hazas. Alimentos del Paraíso. Miel La Puela.

  • 2023 Innovación e internacionalización. El Cuco, Productos cárnicos. Producto ecológico. Quesería Asiegu. Emprendedor/a. Bodega Siluvio. Alimentos del Paraíso. Pescados de Confianza de la Rula de Avilés.

  • 2024 Innovación e internacionalización. Picofino. Producto ecológico. Speltastur Escanda Asturiana. Trayectoria. Turrones y Helados Federico Verdú. Alimentos del Paraíso. IGP Chosco de Tineo

La razón de ser de estos galardones es premiar la labor de todas aquellas empresas, profesionales e instituciones que trabajan a diario para llevar a los consumidores los mejores productos asturianos. La calidad y la variedad avalan una despensa afortunada, que no sería posible sin los que intervienen en el proceso. Todo ellos se merecen premio y cuatro, uno por categoría, lo conseguirán este mismo mes.

Las categorías a valorar en esta quinta edición de los Premios Agroalimentarios de Asturias son: innovación/internacionalización, producto ecológico, trayectoria en el sector y Alimento del Paraíso. La finalidad de este último es distinguir productos asturianos que estén incluidos dentro del sello homónimo, el cual es sinónimo de calidad y asturianía.

Un jurado se encargará de seleccionar y justificar a los ganadores de entre todos los candidatos que se inscriban dentro del plazo abierto.

Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alimerka y Liberbank, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.

La entrega de premios, la fiesta en mayúscula para el sector, se hará como desde que se empezaran a entregar en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón bajo el paraguas de Agropec. La cita será el próximo viernes 26 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  5. 5 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  6. 6 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  7. 7 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  10. 10 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EL COMERCIO busca los nombres propios del sector agroalimentario asturiano

EL COMERCIO busca los nombres propios del sector agroalimentario asturiano