Los Premios Agroalimentarios de 2025 ya tienen finalistas La suerte está echada. Los galardones anuales de EL COMERCIO en sus cuatro candidaturas afrontan su quinta edición y se fallan el próximo martes

J. M. P. GIJÓN. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Compartir

Los Premios Agroalimentarios de Asturias, organizados por EL COMERCIO, ya tienen finalistas. La quinta edición de los galardones que ponen el acento en los productores y que están más que consolidados tendrá su palmarés 2025 la próxima semana. Ayer se cerraron las candidaturas y el martes el jurado elegirá entre los mejores.

La razón de ser de estos galardones es premiar la labor de todas aquellas empresas, profesionales e instituciones que trabajan a diario para llevar a los consumidores los mejores productos asturianos. La calidad y la variedad avalan una despensa afortunada, que no sería posible sin los que intervienen en el proceso. Todos ellos se merecen premio y cuatro, uno por categoría, lo conseguirán la próxima semana.

PALMARÉS DE LOS PREMIOS AGROALIMENTARIOS 2021 Innovación e internacionalización. Industrias Lácteas Monteverde. Producto ecológico. Los Caserinos. Trayectoria. Cafento. Emprendedor/a. Judith Naves, de AsturSabor.

2022 Innovación e internacionalización. Conservas El Viejo Pescador. Producto ecológico. Shiit-Astur. Trayectoria. Embutidos La Unión. Emprendedor/a. Anchoas Hazas. Alimentos del Paraíso. Miel La Puela.

2023 Innovación e internacionalización. El Cuco, Productos cárnicos. Producto ecológico. Quesería Asiegu. Emprendedor/a. Bodega Siluvio. Alimentos del Paraíso. Pescados de Confianza de la Rula de Avilés.

2024 Innovación e internacionalización. Picofino. Producto ecológico. Speltastur Escanda Asturiana. Trayectoria. Turrones y Helados Federico Verdú. Alimentos del Paraíso. IGP Chosco de Tineo

Las categorías a valorar en esta quinta edición de los Premios Agroalimentarios de Asturias son: innovación/internacionalización, producto ecológico, trayectoria en el sector y Alimento del Paraíso. La finalidad de este último es distinguir productos asturianos que estén incluidos dentro del sello homónimo, el cual es sinónimo de calidad y asturianía.

Los Premios Agroalimentarios de Asturias 2025 son posibles gracias al patrocinio del Principado a través de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alimerka y Liberbank, y cuentan también la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón.

La entrega de premios, la fiesta en mayúscula para el sector primario asturiano, se hará como ya es tradición en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón bajo el paraguas de la feria agropecuaria anual, Agropec. La cita será el próximo viernes 26 de septiembre.