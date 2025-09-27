Premios Agroalimentarios: El Cantábrico, en cualquier lugar del mundo Agromar selecciona a pie de puertos los pescados y mariscos que emplean para sus conservas que llegan a rincones fuera de nuestras fronteras

Cuando en 2021 el Principado anunció la incorporación de las conservas de pescado a la marca Alimentos del Paraíso, tres empresas se sumaron a la iniciativa. Agromar fue una de ellas.

El compromiso con la calidad de la empresa gijonesa se sustenta, precisamente, en el tratamiento, con respeto reverencial, de los alimentos que provee la costa que casi baña su factoría, instalada en El Musel.

A pie del Cantábrico y a 100 metros de la lonja de Gijón, la firma se enorgullece de adquirir y seleccionar el mejor bocarte y bonito del norte. El uso de la materia prima de cercanía es, de hecho, una de las imposiciones de Armando Barrio, cuyos hijos ya se han incorporado a la empresa, garantizando así la continuidad de un negocio familiar que creció tanto que sus productos ya están presentes en Europa, Francia, Italia o Alemania pero también en el Reino Unido, México, Estados Unidos y hasta el remoto Hong Kong.

Armando Barrio ya llevaba a la mili caviar de oricios enlatado, una delicia que su padre apostaría por comercializar tiempo después. La decisión resultó una genialidad y precipitó la marca al mercado gourmet, donde desde hace décadas se mueve como pez en el agua.

Las huevas que guardan todo el sabor del mar siguen formando parte de una oferta que se ha ampliado ostensiblemente con el pasar del tiempo. Nuevas ideas y nuevas necesidades han impulsado el crecimiento de una empresa que nunca se ha quedado quieto, viendo el mercado pasar.

Hace menos de cinco años, en 2021, amplió y reformó nuevamente su factoría para ganar en eficiencia, productividad y sostenibilidad.

Los retos, que afrontarán Armando hijo y su hermano Javier, no les asustan como tampoco introducir productos novedosos a su gama de enlatados. Los que funcionan se quedan y poco a poco se convierten en clásicos, aunque nunca tanto como el galardonado caviar que en 2022, por ejemplo, fue proclamado mejor producto de Salón Gourmets. A las conservas clásicas –bonito, mejillones, pulpo, anchoas, bocartes e incluso angulas– se suman los patés de centollo, de sardina, de bogavante, de vieira o cabracho y los platos preparados, que comercializan bajo la marca Arbeyal cuando no proceden del mar.