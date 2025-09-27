El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Armando Barrio, con su premio, junto a Paula Díaz-Caneja. ARNALDO GARCÍA

Premios Agroalimentarios: El Cantábrico, en cualquier lugar del mundo

Agromar selecciona a pie de puertos los pescados y mariscos que emplean para sus conservas que llegan a rincones fuera de nuestras fronteras

A. S. González

A. S. González

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

Cuando en 2021 el Principado anunció la incorporación de las conservas de pescado a la marca Alimentos del Paraíso, tres empresas se sumaron a la iniciativa. Agromar fue una de ellas.

El compromiso con la calidad de la empresa gijonesa se sustenta, precisamente, en el tratamiento, con respeto reverencial, de los alimentos que provee la costa que casi baña su factoría, instalada en El Musel.

A pie del Cantábrico y a 100 metros de la lonja de Gijón, la firma se enorgullece de adquirir y seleccionar el mejor bocarte y bonito del norte. El uso de la materia prima de cercanía es, de hecho, una de las imposiciones de Armando Barrio, cuyos hijos ya se han incorporado a la empresa, garantizando así la continuidad de un negocio familiar que creció tanto que sus productos ya están presentes en Europa, Francia, Italia o Alemania pero también en el Reino Unido, México, Estados Unidos y hasta el remoto Hong Kong.

Armando Barrio ya llevaba a la mili caviar de oricios enlatado, una delicia que su padre apostaría por comercializar tiempo después. La decisión resultó una genialidad y precipitó la marca al mercado gourmet, donde desde hace décadas se mueve como pez en el agua.

Las huevas que guardan todo el sabor del mar siguen formando parte de una oferta que se ha ampliado ostensiblemente con el pasar del tiempo. Nuevas ideas y nuevas necesidades han impulsado el crecimiento de una empresa que nunca se ha quedado quieto, viendo el mercado pasar.

Hace menos de cinco años, en 2021, amplió y reformó nuevamente su factoría para ganar en eficiencia, productividad y sostenibilidad.

Los retos, que afrontarán Armando hijo y su hermano Javier, no les asustan como tampoco introducir productos novedosos a su gama de enlatados. Los que funcionan se quedan y poco a poco se convierten en clásicos, aunque nunca tanto como el galardonado caviar que en 2022, por ejemplo, fue proclamado mejor producto de Salón Gourmets. A las conservas clásicas –bonito, mejillones, pulpo, anchoas, bocartes e incluso angulas– se suman los patés de centollo, de sardina, de bogavante, de vieira o cabracho y los platos preparados, que comercializan bajo la marca Arbeyal cuando no proceden del mar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  10. 10 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Premios Agroalimentarios: El Cantábrico, en cualquier lugar del mundo

Premios Agroalimentarios: El Cantábrico, en cualquier lugar del mundo