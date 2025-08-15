Recetas perfectas para 'dipear' este verano Aperitivos frescos, cremosos y coloridos para alegrar los aperitivos con el popular 'dipeo'

A. S. González Oviedo Viernes, 15 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

Ni dipear ni dipeo forman parte del amplísimo elenco de palabras -más de 93.000 términos- recogidos por el diccionario del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y, sin embargo, su uso se ha extendido hasta la saciedad. A diferencia de 'tuit', 'espoiler', 'táper' o 'clicar', la institución no lo reconoce como término válido.

Las cuitas gramaticales no han impedido su popularización. Dipear está de moda. El extranjerismo, importando del inglés, refiere a la acción de mojar, 'dip' en el lenguaje británico, un alimento en una salsa. El dipeo va más allá del generoso baño de nachos en ungüentos ultraprocesados que asoman en los lineales del supermercado

En manos creativas y con sentido, la experiencia se puede elevar. Sumergir un bastoncito de zanahoria o un pan crujiente lleva al disfrute a través de caminos muy dispares, desde la fusión de sabores, al juego de texturas o la búsqueda de contrastes.

El hummus puede ser la opción más fácil pero, sobre esa mezcla de garbanzos, tahini, ajo, zumo de limón y especias, puede innovarse incorporando verduras para crear coloridas versiones: de remolacha, pimientos, guisantes, zanahorias, calabacín, edamame o incluso de espinacas.

El guacamole es otro de los grandes clásicos que también puede admitir variaciones que reinterpreten la receta tradicional, haciéndola más cremosa y untuosa. El plato – con estos consejos te saldrá mejor- tiene ese toque internacional del que también goza el tzatziki, la salsa de yogur y pepino que viaja desde Grecia al mundo.

En Siria practican el Muhammara, una suerte de paté de pimientos rojos asados y nueces que destaca por su color rojizo y que se puede acompañar con granada y hierbas aromáticas. Precisamente los patés también pueden acompañarse de un pan de pita y rebañarse en el cuenco en lugar de servirse sobre una tosta con el cuchillo. El de berenjenas (mutabal en el Líbano) es otra opción saludable y diferente.

La implicación de los quesos no admite discusión. Puede ser, por supuesto, el popular cheddar pero también un camembert fundido o una deliciosa torta del Casar; incluso una crema de queso Cabrales se presta. Una raclette y una fondue no dejan de ser formas de dipear, muchas veces incorporando encurtidos a la fiesta. Cremas de queso de cabra con miel de trufa y pistachos, burratas batidas con aceite de albahaca, quesos azules combinados con compotas cítricas…

Para escapar del abecé de propuestas tradicionales, puedes probar con un dip de alcachofas y limón confitado, apostar por una crema de guisantes frescos con menta o emulsionar la remolacha asada con yogur griego incorporando como crujiente 'topping' los pistachos tostados.

Dip de alcachofas con portobello Ingredientes : un bote de alcachofas, nata para montar, queso crema, setas portobello, 1/2 lata de media crema, mantequilla, perejil, queso gruyere, queso parmesano, ajo, aove, tortillas mexicanas y pimienta. Elaboración : Corta las tortillas en triángulos y llévalas al horno o a la airfryer para convertirlas en crujientes nachos Por otro lado, tritura junto los quesos parmesano y gruyere e incorpora el ajo y el perejil. Incorpora los champiñones, la alcachofa y continua batiendo. Incorpora a la mezcla nata, queso crema, mantequilla y cocina durante un cuarto de hora, removiendo de vez en cuando. Trituralo todo de nuevo añadiendo sal, pimienta y aceite de oliva. Decóralo con lascas de parmesano