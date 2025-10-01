Cachopo relleno de fabada: la sorprendente creación de un restaurante asturiano de Madrid El chef asturiano del resaturante Urumea de Madrid elabora un cachopo relleno de fabada de un metro de longitud que no ha pasado desapercibido en redes sociales

El restaurante Urumea es conocido en Madrid por sus cachopos. Hasta ahora lo era por servir cachopos de un metro de longitud y su 'tri-cachopo', una elaboración que combina el relleno de jamón y queso, el de cecina y queso y el de morcilla con pimientos asados. A partir de ahora, lo será por ser el creador del cachopo relleno de fabada.

«Parece fuerte, pero es el mejor, el más digestivo, el más tradicional. Hay que probarlo», afirma su creador, Tino Gómez, en uno de los vídeos de presentación del plato que ha publicado en el perfil de Instagram del restaurante.

En esa publicación, en la que se puede ver este cachopo, también de un metro de largo, Gómez cuenta de dónde surgió la idea: «Después de venir de Asturias en vacaciones y echar de menos la fabada que me hace mi madre, había que pasarlo a un cachopo». Y es lo que ha hecho este cocinero originario de Pola de Allande.

La receta es sencilla: se cocina la fabada, se convierte en crema y se rellena el cachopo con ella, para terminar «salseando por encima» con un poco más esa fabada batida: «Queda jugoso, buenísimo», asevera.

La presentación del plato se completa con piparras vascas y patatas gallegas, en lo que pretende ser un homenaje a los sabores tradicionales del norte de España.

Polémica en redes

La sorprendente receta no ha pasado desapercibida. De hecho, las publicaciones del chef de Urumea hablando de este nuevo plato han recibido cientos de comentarios en los últimos días.

Algunos, aplauden la idea, pero otros muchos critican la apuesta y defienden que cachopo y fabada han de tener su propio lugar en la mesa y no mezclarse.

