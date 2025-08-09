El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rubén Vega, en su nave de Porceyo. E. C.

Rubén Vega

Tercera generación de panaderos y fundador de Runi's Premium Bakery
«La tendencia en las hamburguesas son panes más pequeños y altos»

Ingeniero de formación, se decidió por seguir la tradición familiar, pero modernizándola: cambió un obrador tradicional por hacer pan de hamburguesas

José M. Requena

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:20

Tras acabar la carrera y el máster en Ingeniería, a Rubén Vega Miranda le entró el irrefrenable impulso de lanzarse a la piscina y «crear ... una empresina». Para ello, tiró de lo que tenía más a mano: el mundo del pan, al que se dedicaron su tío, su padre y su abuelo Manuel, que en 1954 creó en Quintes La Mariñana, un pequeño obrador. Ahora, dos años después de aquella decisión, y con solo 27 en su haber, se pueden degustar sus panes, esponjosos y mantequillosos, bajo la marca Runi's Premium Bakery, en algunas de las mejores hamburgueserías de Asturias y, cada vez más, fuera de la región. Sin duda, su abuelo Manuel estaría orgulloso de ver en qué derivó aquella tiendina.

