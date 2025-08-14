Esta es la tapa ganadora del 'Masterchef' ecológico en Asturias FAPEA celebra la undécima edición del concurso de tapas que exige a los participantes elegir los productos en vivo y cocinarlos también en directo

A. S. González Oviedo Jueves, 14 de agosto 2025, 10:25

Mastodónticos e irregulares tomates, una amplísima variedad de quesos, mermeladas, aceites, vinos …hasta arroz de la Albufera. Una edición más, y ya van 23, la Feria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) puso en valor la agricultura y ganadería sostenible a través de la venta, exhibición y degustación de productos.

Un año más el evento acogió el Concurso de Tapas Ecológicas, divertida competición gastronómica convertida en una suerte de Masterchef que exige a los participantes seleccionar el vivo el producto ajustándose al presupuesto para cocinarlo también en directo a la espera de dos veredictos, el popular y el del jurado.

Al reto se enfrentaron tres cocineros: Julio Menédez -Julín- de La Raíz 15 (Mieres), Alejandro Fernández de La Campana (Pruvia) y Mar Castro de Café Bar Malady (Posada de Llanera). Con 70 euros en la mano y 15 minutos de tiempo se lanzaron a la conquista del producto ecológico para elaborar sus propuestas.

El más rápido en elegir los productos, y también el más ahorrador, fue Fernández, al que le sobraron casi cuatro euros. Volvió con unas soberbias anchoas, por supuesto aceite, vinagre de mango, pan, pimientos y queso varé y con el propósito de elaborar una crujiente y clásica tosta convirtiendo al sabor en protagonista.

Minutos después arribaba su compañera de oficio y, en esta ocasión, rival entre fogones con un prolijo botín en clave verde: aguacate, melón, rúcula, menta, pistachos, manzana, uva, kiwi, dátiles...aunque también naranja, vinagre de naranja, miel de avellana y queso fresco de cabra. Con ellos elaboró una original ensalada, de nombre Fusión Llanera 2025.

A Julín no le sobró ni un céntimo tras hacerse con una pieza de jamón, pan de escanda, tomate, queso azul, manzana, tomate, lechuga… Cada concursante debía elaborar una veintena de tapas, tres para el jurado y el resto para el respetable, que contaba con voz y voto.

Los ingredientes le sirvieron al de Mieres para elaborar un bikini que conquistó al público y se llevó el premio del jurado popular. Al jurado, sin embargo, le conquistó la propuesta de La Campana, que se alzó campeona. Entre los jueces profesionales se encontraba la presidenta de Intereco, organización que agrupa a las catorce autoridades públicas de control de producción ecológica en España, Regina Monsalve.

En la feria llanerense estuvo presente el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, que también preside, y que organizó una cata maridaje entre vinos y dulces artesanos, del chocolate al turrón, y también una degustación de paella y cata.