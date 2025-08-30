«Si trabajas en ecológico, la uva expresa más y mejor el territorio» Ha dejado su trabajo en multinacionales para mudarse a Asturias, fundar su propio proyecto vitivinícola y reforzar la Denominación de Origen Ribera del Duero

La carrera profesional de Alba Abiega se ha basado en lanzar proyectos, pero siempre para otros. Estudió Económicas y Empresariales en Deusto y Alemania, donde se quedó a trabajar para una startup americana dedicada a la publicidad on-line; de ahí se va a Inglaterra a una empresa de automoción y termina en Holanda trabajando para Tesla. Ha cambiado las multinacionales por una bodega que lleva su nombre, se ampara en Ribera y dirige con su padre, que tiene una experiencia como viticultor de más de 30 años. Pero mucho de este proyecto está en Asturias porque aquí vive, a caballo entre Gijón y Llanes. «Gijón Impulsa es de gran ayuda para empresas que están empezando; te da un sitio donde estar y grandísimos profesionales que te echan una mano en todo», cuenta acerca de su experiencia. Su primer vino, Desde Zero, estará disponible desde el 1 de septiembre. Son 35.000 botellas de «un vino un poco diferente, no el típico Ribera».

–Ha pasado de trabajar para multinacionales a elaborar vino. ¿Por qué?

–Mi padre siempre tuvo el sueño de montar una bodega, pero como estuvo trabajando para terceros no pudo. Coincidió que yo acababa de regresar a España, tenía esa necesidad y me veía en un momento bueno en lo laboral para poder atreverme a cumplir un sueño. Además mi padre se había jubilado, así que el pasado septiembre estábamos en nuestra viña y pensamos ‘¿y si este año no la vendemos y elaboramos nosotros?’. Somos muy prudentes, pero mi madre, que es de Pola de Lena, y mi marido nos animaron.

–Y lo hicieron. Tenían una finca de 18 hectáreas.

–Él venía de Rioja de haber trabajado en Faustino, Marqués de Cáceres, Lan-Santiago Ruiz, así que tenía un saber importante sobre qué hacer y qué no. En los 90 compró una finca y plantó viña en Olmedillo de Roa, Burgos, e introdujo métodos de plantación que de aquella en Ribera no se veían. Por ejemplo plantó en vaso elevado, que es mejor para la ventilación, circulación y maduración de la fruta; eligió un clon que tuviera una producción pequeña, que es algo inaudito porque como viticultor lo que se quiere es producir, e hizo marcos de plantación muy ajustados, es decir, puso las viñas muy cerca las unas de las otras para que estuvieran siempre en competencia. Así, al no encontrar agua enraízan más profundo.

–Buscan bajos rendimientos, cinco o seis racimos por cepa.

–Tenía claro que quería sacar pocos kilos para que las uvas tuvieran mayor concentración de aroma, sabor, minerales...

–¿Qué aporta Alba Abiega?

–Tengo una visión más contemporánea y hago muchas preguntas. Hay que hacérselas para revisar los procesos y la manera de hacer, y aporto mi experiencia en lanzar proyectos y como comercial.

–¿Cómo es su primer vino?

–100% tempranillo de viñedo certificado en ecológico y de altitud porque está a 850 metros. Creemos en la filosofía ecológica porque así la uva expresa más y mejor el territorio. La altura permite maduraciones más lentas, lo que le da mayor equilibrio y elegancia. Lo hemos tenido 9 meses en barrica de roble francés; teníamos claro que no queríamos un vino joven, sino que tuviera una estructura y redondez importantes sin perder tampoco el toque afrutado propio de Ribera. El consumidor a día de hoy es lo que pide, vinos un poco más ligeros. Se llama Desde Zero porque con él empezamos, pero también porque controlamos el proceso desde el inicio.

–¿Qué cuenta la etiqueta?

–Queríamos que la cápsula fuera muy identificable y diferenciadora. Es un suelo de damero, que representa el equilibrio y los comienzos. Además nuestra casa indiana de Llanes tiene uno de los suelos de damero. En la etiqueta hay un rosetón del siglo XIX con hojas de vid alrededor y elegimos el naranja porque contribuye a esa idea de elegancia contemporánea.

–¿Y a futuro?

–Seguir creciendo en la medida que lo hagan todos los procesos. El año que viene esperamos sacar otros dos vinos con un poco más de barrica.