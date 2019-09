Las palabras de Ana Obregón tras conocerse la recaída de su hijo Álex Instagram / Ana Obregón «Mucha fuerza a todos los valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo» EL COMERCIO Gijón Jueves, 12 septiembre 2019, 20:06

Álex Lequio vuelve a enfrentarse al cáncer. Una revisión rutinaria confirmó que el joven ha sufrido una recaída. La noticia ha coincidido con el estreno de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que contaba con la participación de su madre, Ana Obregón, que ha resultado ser la primera expulsada.

La ausencia de la actriz en la presentación oficial del 'talent' culinario y en citas tan relevantes como el Festival de Televisión de Vitoria hace unas semanas ya suscitó preguntas, que ahora la propia Ana ha contestado con una mensaje en Instagram. Junto a una emotiva fotografía en la que aparece abranzado a su hijo siendo tan solo un bebé, la artista y biológa ha escrito:

«Cómo habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Oscar. Lo dijo Steven y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido FesTVal. En ese momento estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre. Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos los valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha».