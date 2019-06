Diez famosos que están luchando contra el cáncer Sara Carbonero. / E.C. Aunque esta enfermedad sigue cobrándose muchas vidas cada año, cada vez son más los que deciden combatirla y consiguen superarla CARLA COALLA Domingo, 23 junio 2019, 17:47

1.Sara Carbonero. Hace apenas unas semanas que la periodista Sara Carbonero conmovió al país desvelando que había sido operada de un tumor maligno en el ovario, pero que lo habían cogido muy a tiempo, aunque ahora le tocaba encarar una lucha para superar la enfermedad. Con el objetivo de seguir el tratamiento pertinente, tanto ella como su marido Iker Casillas, y sus dos hijos, Martín y Lucas, se han instalado en Madrid.

2.Terelu Campos. La colaboradora televisiva lleva años luchando contra un cáncer de pecho que se le ha reproducido y que ya le ha supuesto más de una operación, además de un tratamiento que ella sigue afrontando con ganas y fortaleza. Terelu cuenta con el apoyo de su madre, María Teresa Campos, de su hermana, Carmen Borrego, y de su hija, Alejandra Rubio.

Terelu Campos. / E.C.

3.Pau Donés. «El cáncer me matará, pero ahora no me viene bien que me voy a surfear». Fueron unas de las últimas declaraciones del cantante de 'Jarabe de Palo', que se ha tomado una temporada sabática indefinida para viajar a Estados Unidos con su hija y seguir, desde allí, con el tratamiento. Pau Donés logró superar el cáncer de colón, pero un año después le descubrieron metástasis en el hígado.

Pau Donés. / E.C.

4.Álex Lecquio. El hijo de Ana Obregón y Alexandro Lecquio fue diagnosticado de cáncer con 25 años y, desde entonces, ha enfrentado una encarnizada lucha contra la enfermedad, en la que cuenta con el incondicional apoyo de sus padres.

Álex Lecquio. / E.C.

5.Shannen Doherty. La que fuera protagonista de 'Sensación de vivir' y de 'Embrujadas', entre otras, lleva un tiempo luchando contra el cáncer de mama que padece y que se extendió a los ganglios linfáticos. Debido a que su representante olvidó pagar el seguro médico de la actriz, la lucha contra esta enfermedad está haciendo que su economía se resienta notablemente.

Shannen Doherty. / E.C.

6.Luz Casal. La cantante está recuperada, pero su lucha no fue ni corta ni difícil. Luz Casal ha sido diagnosticada con cáncer dos veces: en 2007 y en 2010.

Luz Casal. / E.C.

7.Michael Robinson. El exfutbolista anunció hacer meses que estaba inmerso en la lucha contra el cáncer. Tras descubrirse un bulto en la axila, los médicos confirmaron que se trataba de un melanoma avanzado con metástasis.

Michael Robinson. / E.C.

8.Melanie Griffith. Ya en 2009 fue operada de una mancha aparecida muy temprana. La actriz se sometió en diciembre de 2017 a una nueva cirugía para tratar de curar el cáncer de piel que padecía. El último paso fue una dermoabrasión «para terminar de exterminar las últimas células cancerígenas», tal y como ella misma publicó en su cuenta de Instagram en agosto de 2018.

Melanie Griffith. / E.C.

9.Concha Velasco. La actriz superó un linfoma, aunque sigue haciéndose revisiones porque asegura que ahora «le ha cogido miedo». De hecho, confesó que el médico le había recomendado apoyo psicológico para superarlo.

Concha Velasco. / E.C.

10.Angelina Jolie. Aunque la actriz todavía no se ha encontrado de cara con la enfermedad, su caso es uno de los más conocidos. Angelina se sometió a una doble mastectomía, así como a la extirpación de los ovarios y las trompas de falopio, dos años después, tras descubrir que era portadora de una mutación en el gen BRCA1, lo que hacía que tuviera bastantes posibilidades de desarrollar cáncer a lo largo de su vida.