Ares Teixidó confiesa por qué sacó a la luz su romance con David Bustamante

¿Qué motivó a Ares Teixidó a confesar su romance con David Bustamante un año después? Pues, tal y como ha afirmado en una entrevista reciente, su enfermedad. «La gente empezó a hablar, yo tengo un trastorno alimenticio y como hablaron, era una cosa muy fuerte y entonces pensé: 'tengo que hablar'», explica, según EFE. Alega que en aquel momento se le diagnosticó diabetes y que no atravesaba un buen momento a nivel personal, por lo que «no pensó bien lo que hacía».

También ha arrojado nuevos detalles sobre cómo fue su relación con Bustamante: «No fue un error, pero tampoco aprendí nada. No quería ser víctima pero tampoco verdugo». Aunque también reconoce que ella no actuó como debía y no se siente bien por haberlo ocultado. «Sí, me equivoque con el silencio y diciendo que iba a casa de una amiga. Lo hice mal como mujer porque fue una actitud machista. Yo era soltera y podía hacer lo que quisiera», sostiene. Aún así, la ex concursante de 'GH VIP' asegura que nunca se sintió «un segundo plato».

Para dar por finalizado este episodio de su vida, Ares Teixidó concluye: «Estoy feliz y enamorada ahora de mi chico».