Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz Las autoridades mexicanas tratan de dar con los autores, que presuntamente huyeron en moto | El argentino pasó parte de su infancia en España

Se desplazaba en coche por la Ciudad de México cuando recibió varios disparos que acabaron con su vida. El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz (Federico Dorcazberro), de 29 años, murió el pasado jueves sorpresivamente tras ser tiroteado.

La víctima, según indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recibió varios impactos de bala, que le provocaron la muerte de forma instantánea. Las autoridades investigan el suceso como un homicidio doloso y se trabaja en la hipótesis de que los autores huyeron del lugar en dos motos. De hecho, medios mexicanos como Milenio, recogen vídeos compartidos por el periodista Carlos Jiménez grabados por conductores que pasaban por la carretera en este momento en los que se oyen frases como «Lo mataron, güey».

La Policía analizará también las cámaras de seguridad de la zona para tratar de esclarecer los hechos y dar con quienes dispararon las armas.

“LO MATARON, WEY!"

La @FiscaliaCDMX y la @SSC_CDMX rastrean en distintas colonias de @AlcaldiaMHmx a los 4 tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.

De esa zona salieron, y ahí se ocultaron.

Así grabó un automovilista, segundos después del crimen. pic.twitter.com/tPp7MwTmMA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

De Palma de Mallorca a México

Fede Dorcaz tenía toda una vida por delante. A los 13 años emigró con su familia a Palma de Mallorca y desde hace años el argentino vivía en México, donde se dedicaba a la moda y a la música, donde cuenta con varios temas; uno de sus últimos videoclips, 'Loser', se publicó hace apenas un mes.

Además, estaba previsto que este lunes debutara en el concurso 'Las estrellas bailan en hoy' (la versión mexicana de 'Bailando con las estrellas', donde participaría junto a su novia, la actriz Mariana Ávila. «Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país», decía en su vídeo de presentación.

