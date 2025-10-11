El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Fede Dorcaz en una imagen compartida por él en Instagram.

Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz

Las autoridades mexicanas tratan de dar con los autores, que presuntamente huyeron en moto | El argentino pasó parte de su infancia en España

S. V.

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Se desplazaba en coche por la Ciudad de México cuando recibió varios disparos que acabaron con su vida. El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz (Federico Dorcazberro), de 29 años, murió el pasado jueves sorpresivamente tras ser tiroteado.

La víctima, según indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recibió varios impactos de bala, que le provocaron la muerte de forma instantánea. Las autoridades investigan el suceso como un homicidio doloso y se trabaja en la hipótesis de que los autores huyeron del lugar en dos motos. De hecho, medios mexicanos como Milenio, recogen vídeos compartidos por el periodista Carlos Jiménez grabados por conductores que pasaban por la carretera en este momento en los que se oyen frases como «Lo mataron, güey».

La Policía analizará también las cámaras de seguridad de la zona para tratar de esclarecer los hechos y dar con quienes dispararon las armas.

De Palma de Mallorca a México

Fede Dorcaz tenía toda una vida por delante. A los 13 años emigró con su familia a Palma de Mallorca y desde hace años el argentino vivía en México, donde se dedicaba a la moda y a la música, donde cuenta con varios temas; uno de sus últimos videoclips, 'Loser', se publicó hace apenas un mes.

Además, estaba previsto que este lunes debutara en el concurso 'Las estrellas bailan en hoy' (la versión mexicana de 'Bailando con las estrellas', donde participaría junto a su novia, la actriz Mariana Ávila. «Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país», decía en su vídeo de presentación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  5. 5 Un joven rescata a una anciana en Gijón que se precipitó por el Muelle
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  8. 8 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  9. 9 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz

Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz