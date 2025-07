Blanca Romero se sincera: una piedra de hachís en el bolso, un coma infantil y la «durísima» maternidad en solitario

N. V. Gijón Domingo, 20 de julio 2025, 19:43 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

Blanca Romero sin filtros. La actriz gijonesa fue la primera invitada del nuevo programa de Cuatro 'Mis raíces', conducido por Isabel Jiménez. Ya desde el primer momento la también modelo se abrió en canal, compartiendo episodios que han definido su vida con una sinceridad pasmosa. Desde un accidente en la infancia que la dejó nueve días en coma a la dura experiencia de criar sola a su hija Lucía.

Una piedra de hachís en el bolso

Durante la conversación íntima mantenida con Jiménez, la actriz gijonesa relató cómo, con apenas 17 años, fue deportada de Estados Unidos tras ser detenida en el aeropuerto por llevar una pequeña piedra de hachís en un bolso antiguo. «Obviamente, esposada, pies y manos, a cadena común. Con 17 o 18 años, 14 horas allí o 16, diciendo: 'Dios mío de mi vida, qué miedo'», confesó. Este episodio truncó su prometedora carrera como modelo internacional, dejándola cinco años sin poder entrar en Estados Unidos.

Una caída que casi le cuesta la vida

Siendo niña, Blanca saltó desde un balcón creyendo que podía volar como Superman: «Yo decido caer de una altura, como desde el balcón de cabeza. Recuerdo que mi hermana me cogió y yo dije, voy a volar, voy a saltar, voy a saltar… Y volé». El resultado fue un traumatismo craneoencefálico que la dejó inconsciente durante horas y en coma durante nueve días. «Ya desde pequeña me pasaban cosas tremendistas», confesó con una mezcla de humor y crudeza. «Casi palmo», renoció la actriz de uno de los momentos más impactantes de su vida.

Sus raíces en Asturias y el valor de la maternidad

El programa también mostró el lado más familiar de Blanca, recorriendo su casa en Villaviciosa, construida por su padre «poco a poco» con los ingresos de su carrera. Allí, entre recuerdos y paisajes rurales, habló del parto traumático de su hija Lucía, quien nació con fracturas en ambas piernas y tuvo que ser reanimada con desfibrilador. «Criarla sola fue durísimo», confesó entre lágrimas.

Romero también abordó su matrimonio con Cayetano Rivera, marcado por la tragedia del fallecimiento de un primo el día de la boda. Aunque la relación no fue tóxica, sí afectó su carrera: «Dejé de ser modelo y pasé a ser 'la mujer de', y luego 'la ex de'», lamentó. A pesar de que no fue todo como esperaba, sí guarda con cariño un recuerdo de sus nupcias. El momento en el que ella y el torero brindaron como marido y mujer con un culín de sidra en el balcón de la suite del hotel de Gijón, en el que se alojaban, y que hoy en día es una residencia, donde vive su abuela, a la que acude siempre que puede a visitar.

'Mis raíces' ha arrancado con fuerza y con una notable acogida: 8,8% de cuota de pantalla y más de 745.000 espectadores. Las próximas entregas contarán con figuras como Andrés Iniesta, Dulceida y Marta Sánchez.