Tremenda bronca en el tanatorio de Chiquetete MEDIASET Carmen Gahona, actual pareja del cantaor, expulsó del velatorio a la supuesta amante entre gritos EL COMERCIO Gijón Lunes, 17 diciembre 2018, 10:07

Chiquetete y Carmen Gahona llevaban catorce años de relación, con promesa de boda incluida, aunque la distancia entre ellos era evidente y el cantaor mantenía una relación con otra mujer, Inma Cuevas. La supuesta amante de Antonio José Cortés Pantoja, fallecido esta madrugada a los 70 años de un problema coronario, no ha querido perder la oportunidad de despedirse de Chiquetete, al igual que otros familiares, amigos y rostros conocidos. Todos ellos se trasladaron a la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de la SE-30 de Sevilla, donde el cuerpo del artista ya descansa en paz.

Precisamente en este escenario tuvo lugar un desagradable altercado entre la propia Carmen Gahona, última pareja conocida de Chiquetete, y la mujer con la que se le ha relacionado en los últimos meses. Después de que la propia Gahona la expulsase con gritos y malas formas del lugar, las propias hijas de la empresaria se enfrentaron a Cuevas a las puertas del propio tanatorio.

Entre gritos, los familiares dejaron claro ante cientos de incrédulos que no es bienvenida. «Ya está bien, de aquí fuera ahora mismo», dice una de sus hijas. Tras el escándalo, Cuevas no dudó en abandonar el tanatorio por respeto al que considera su amigo, no sin antes denunciar que la semana pasada Chiquetete estaba solo y abandonado. «Hace tres días le opereraron de la cadera y estaba muy solo», denuncia.

Además, antes de marcharse ha asegurado ante los medios de comunicación que ella ya sabía que iba a pasar: «Sentía la necesidad de estar ahí porque he sentido mucho la muerte, pero sé lo que iba a pasar. Gahona es Gahona. Lo que pasa es que yo tengo más educación y verguenza. Nos marchamos, he dado el pésame y punto. Que a ella le dé rabia... lo siento. No tengo la culpa».