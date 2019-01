El chalé de Manolo Escobar: la eterna pesadilla de su hija Vanessa García y Manolo Escobar. Vanessa García Marx no consigue vender la casa familiar de Benidorm que sus padres le dejaron en herencia EL COMERCIO Lunes, 21 enero 2019, 19:59

El 24 de octubre de 2013, Vanessa García Marx tenía que decir adiós a su padre, Manolo Escobar, por culpa de un cáncer y cuatro años más tarde, su madre, Anita Marx, también fallecía como consecuencia de una parada renal.

Desde entonces, su hija ha intentado por todos los medios vender la casa familiar de Alicante que sus progenitores le dejaron en herencia, aunque lo cierto es que sin ningún éxito. Se trata de un chalé de cinco habitaciones de 363 metros cuadrados construidos y 1.000 de parcela.

Según se puede ver en el portal inmobiliario el Idealista, la vivienda está distribuida en dos plantas, cuenta con una enorme terraza y un trastero, además de una espectacular piscina. Aunque sin duda lo más destacado del hogar del cantante es que se encuentra situada a escasos kilómetros de la playa Levante de Benidorm.

Lo cierto es que se ha convertido en un quebradero de cabeza para su hija, como así asegura una revista del corazón. Ya en su momento aseguraba que no podía mantener una casa de ese tamaño y menos, teniendo en cuenta que la joven tiene su residencia fijada en Madrid.

«No la voy a mantener. En primer lugar porque no puedo mantener un chalet tan grande porque hay que pagar un jardinero, el mantenimiento de la piscina… Y en segundo lugar porque yo vivo en Madrid. Mi vida está en Madrid. Yo no puedo estar manteniendo una casa si no vivo allí porque no me compensa», decía en una entrevista en 2017.