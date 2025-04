«Ser vegana me da tranquilidad de conciencia» Harta de que critiquen su delgadez, Clara Lago confiesa: «Me habría gustado ser curvilínea, pero me acepto como soy»

ARANTZA FURUNDARENA Lunes, 16 de diciembre 2019, 01:59 | Actualizado 02:08h.

Un 'software' de interpretación del llanto del bebé. Una 'app' destinada a hacer la vida de las mujeres más segura... Agítese y mézclese en un cóctel con otros ingredientes como una zapatilla deportiva y Clara Lago. La actriz presentó en Madrid el lanzamiento del nuevo modelo de 'sneakers' Joma Swarovski que a su vez patrocina la I Edición de los premios Mujeres con Proyectos Brillantes. «A mí el tema medioambiental es el que más me toca -reconoce Lago- y, entre todos los proyectos, me he fijado en ese 'software' para la construcción de plantas solares».

No solo el medio ambiente, también la alimentación sana está muy presente en su vida. «Es mi punto débil». Por esa razón, Clara está muy concienciada con otro proyecto dedicado a elaborar y vender productos de alta calidad a partir de frutas y verduras que son descartadas por feas e imperfectas.

«Es tan terrible pensar que hay lugares en el mundo en el que no tienen qué llevarse a la boca y que en Europa estemos tirando cantidades industriales de comida...», lamenta la actriz. Ella personalmente asegura aprovechar los yogures caducados. «Si hace una semana o dos que pasó la fecha, me los como. Eso sí -puntualiza-, tiene que ser yogur de soja, porque yo soy vegana».

En marzo hará tres años que la protagonista de 'Ocho apellidos vascos' decidió pasarse al veganismo y no volver a consumir ningún producto de origen animal. «Fue una decisión por un tema ético moral de corte ecologista -detalla- y me aporta una tranquilidad a nivel de conciencia importante. Además es saludable, me siento llena de energía y mis chequeos anuales demuestran que estoy perfecta». Pese a ser animalista militante, la actriz no tiene mascotas. «Es que ahora mismo no podría dedicarles el tiempo que merecen».

Nacida en Torrelodones hace 29 años, Clara Lago dice sentirse «actriz y activista» a partes iguales, «igual que me siento amiga, hija...». Su separación de Dani Rovira el pasado mayo, después de cinco años de relación, fue sonada. Ellos, sin embargo, lo han llevado con una deportividad admirable. De hecho, siguen compartiendo proyectos a través de su Fundación Ochotumbao. «Ahora estamos con uno muy bonito. Se llama '¿Quieres ayudar conmigo?'. Son 'podcast' que lideramos un poco Dani y yo».

Clara asegura no haber reflexionado todavía sobre el intenso 2019 que le ha tocado vivir... «Pero incluso en los peores años de mi vida siempre acabo haciendo un balance positivo porque, cuando pasan cosas que te hacen sufrir, todo es aprendizaje y experiencia, así que a nivel existencial le saco una lectura muy positiva».

El 31 de diciembre estrena 'El vecino', serie en la que interpreta a Lola, «una periodista con ganas de cambiar el mundo a la que las cosas le salen un poco mal» y que mantiene una relación con Javier (Quim Gutiérrez) «de estas que parece que van y no van».

Delgada por naturaleza, la actriz afirma estar «un poco harta de que se estén fijando todo el rato» en su peso. «Tengo esta constitución, como sano y entreno a diario, así que no engordo. Nunca he sido una mujer curvilínea, y eso que me hubiera gustado... No me importaría de repente tener tres tallas más de sujetador -confiesa entre risas-. Pero, oye, también aceptamos lo que hay encantadas».

Clara, que con solo nueve años debutó en series de televisión y con doce protagonizó 'El viaje de Carol', de Imanol Uribe, se recuerda como una cría muy responsable. «De pequeña, me decían que parecía una niña que se había tragado una vieja -comenta divertida-. Parecía muy madura y mayor de lo que realmente me correspondía por mi edad. Siempre he sido muy responsable con el trabajo, con los estudios... Era como muy buena, pero también muy teatrera».

Nunca le interesaron los videojuegos. «Si no estaba viendo películas, es que estaba haciendo 'pelis' en mi cuarto. Jugaba mucho yo sola imaginándomelo todo. Y con mi mejor amiga de la infancia nos inventábamos historias. Flipábamos con 'Titanic' y luego la interpretábamos en bucle. Nos íbamos turnando porque las dos queríamos ser Rose», recuerda entre carcajadas.

En estas fiestas navideñas también le toca turnarse. «Mis dos hermanos y yo pasamos la Nochebuena con mi padre y la Navidad con mi madre, o al revés». La Nochevieja, de momento, es una incógnita. «Creo que es el primer año en el que todavía no tengo un plan».