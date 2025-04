Cristina Pedroche: «Hacer una mudanza embarazada debería estar prohibido»

Cristina Pedroche ha roto por fin su silencio. La colaboradora de 'Zapeando' reapareció este jueves en Instagram donde contó que lleva unos días «fuera de redes y casi del mundo». ¿La razón? No ha tenido tiempo de coger el móvil «y menos para hacerme una foto con las pintas y las pocas ganas que llevaba», admite.

De hecho, las fotografías con las que ayer adornaba esta nueva entrada en su cuenta se las hizo la semana pasada, cuando lucía el sol en Madrid. «La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido», ha explicado a sus tres millones de seguidores.

Con estas palabras confirma así que entre ella y el cocinero no hay una crisis y que, como explicó su entorno hace unos días a la revista '¡Hola!', el motivo de su estancia en casa de sus padres no es otro que un cambio de residencia ya que la pareja se encontraría «en la transición entre su casa antigua y su casa nueva». Esas mismas fuentes comentaban también que «el único motivo por el que Dabiz Muñoz pasaba más tiempo en el hotel era porque allí tiene su restaurante».

A mediados de marzo

Los rumores de crisis comenzaron a mediados de marzo cuando la propia Pedroche hizo algunas publicaciones donde explicaba que se había instalado con su hija en la casa de sus padres en Vallecas, sin desvelar las razones. La colaboradora bromeaba sobre lo difícil que había sido adaptarse a un espacio más pequeño y también encontrar tiempo a solas en una vivienda llena de gente. «Ahora hay un baño para todos, que es muy interesante. Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a pasear con mi hija, siento que nunca he salido. Tú puedes irte del barrio, pero el barrio no sale de ti. Soy una más. Parece que no me he ido», explicó en 'Zapeando'.

Posteriormente, Dabiz Muñoz echó más leña al fuego cuando, preguntado por los rumores de crisis, contestó: «Sí, nos hemos separado». La reportera, perpleja, ha querido saber si estaba ironizando y se trataba de una broma. «Ya te he contestado», añadía el cocinero para terminar diciendo que él «no habla de su vida personal».

La pareja está esperando la llegada al mundo de su segundo bebé. Así, mientras ultima su mudanza, Pedroche disfruta de la compañía de sus padres en el segundo trimestre de su embarazo y de la infinidad de recuerdos que atesora en su barrio.

