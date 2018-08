La cifra astronómica que cobrará por semana Isa Pantoja en 'GH VIP 6' La hija de la tonadillera ha sido la primera confirmada en asistir al reallity y su sueldo ha sido también el primero en salir a la luz EL COMERCIO Gijón Miércoles, 15 agosto 2018, 15:39

Chabelita, la hija de Isabel Pantoja ha sido la primera confirmada en asistir a la sexta edición de 'Gran Hermano VIP', pero lo más sorprendente no ha sido su convocatoria en el programa, sino el desorbitado salario que cobrará por semana la joven.

Durante el programa de 'Sálvame' de este martes se hicieron públicas unas imágenes de Isabelita junto a su supuesto nuevo romance, Omar Montes, en el que ambos tomaban un avión en primera clase. Mientras que algunos de los colaboradores se cuestionaban por qué la hija de la tonadillera y el joven habían elegido esos asientos, Kiko Hernández no se quedó callado y aprovechó para soltar como el que no quiere la cosa uno de los bombazos de la tarde: «Como no se van a permitir viajar en primera, si Isa se va a embolsar 18.000 euros semanales en 'GH VIP'». El colaborador añadió: «aunque su representante esté mareando si dejar nada claro, ya está todo firmado», finalizó el colaborador.

Si la expareja de Alberto Isla consiguiese colocarse como finalista del programa, ganando 18.000 euros a la semana y teniendo en cuenta que esta edición durara 15 semanas, se haría con una cantidad total de 270.000 euros al final, si además la audiencia la colocase cómo ganadora de concurso y se llevase el famoso «maletín» de 100.000 euros, Isabelita se haría con una cifra final de 370.000 euros.

En los dias anteriores se habló de la posibilidad de que este nuevo romance de Isa Pantoja sea en verdad una relación de conveniencia por ambas partes.