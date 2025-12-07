La encrucijada de Antonio Tejado y María del Monte: mucho más que un juicio Inmaculada Casal, pareja de la artista, ha explicado cómo viven el procedimiento tras el violento asalto a su casa, donde se considera al sobrino de la cantante el autor intelectual

S. V. Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:03 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

Hace ya dos años que María del Monte vivió un infierno en su propia casa. La amordazaron, la amenazaron y la golpearon. A ella y a su pareja. Era un robo; joyas, obras de arte, dinero en metálico... Lo que no sabía la cantante es que el golpe sería aún más duro al anterarse de que su propio sobrino estaba allí en el ajo, tejiendo los hilos de una operación en una vivienda que conocía a la perfección. Sabía dónde había que buscar y qué puertas de la casa abrir.

Pero sus planes tras el asalto se vinieron abajo; acabó detenido y en prisión un tiempo. Mientras, su propia tía vivía discretamente un calvario al ver que alguien de su más íntimo círculo, sangre de su sangre, le había traicionado de esa manera. Ahora sus caminos tendrán que volver a cruzarse para enfrentarse al juicio por estos hechos, donde a Tejado le piden hasta 30 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 28 por parte de la acusación particular que ejerce la propia artista y su pareja. Un juicio que cada vez está más cerca. Según Jorge Muñoz, redactor jefe local de 'El diario de Sevilla', podría ser a finales de 2026 o principios del 27.

Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, ha hablado ante los medios reconociendo que están en un momento difícil al ver la fecha del juicio más cerca. «Bueno, no es algo agradable. No estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer», decía.

Aún así confían en «la justicia y en la presunción de inocencia» a la espera de que se resuelva todo el proceso judicial.

Con las fechas navideñas y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, los recuerdos y las ausencias se hacen notar más. En el caso de Antonio Tejado cabe recordar que hace apenas unas semanas acudió al jugzado para recoger el auto de apertura del juicio oral por el mencionado robo violento en casa de su tía. Es directamente señalado como el autor intelectual del asalto. En ese mismo trámite, el juez le imponía además una fianza de 639.000 euros, advirtiéndole de que, si no podía depositarla, se embargarían sus bienes hasta cubrir dicha cantidad.

Hasta el bolígrafo con el que firmó su primer contrato

Días después de aquel terrible asalto María reconocía que le causaba «trauma» el hecho de que se hubieran llevado «mi vida». «Cosas que tenían para mí un valor importantísimo. Lo que se han llevado han sido 30 años de recuerdos. Las cosas de mi madre, que ahí sí me desgarra la vida, y las de mi hermano», le contaba a Jaime Cantizano durante su intervención en el programa 'Dúos increíbles'. Entre los objetos con mayor valor sentimental, unos pendientes que le regaló su padre o el bolígrafo con el que firmó su primer contrato.

Temas

Robos