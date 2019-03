«La falta de personalidad me parece lo peor» La estilista Leticia Riestra, en Madrid, donde vive, enseña diferentes diseños. / IÑAKI MARTÍNEZ La gijonesa Leticia Riestra lleva eligiendo los 'looks' de la actriz Blanca Suárez desde 2012. Los de Edurne en 'Got Talent' también los firma ella JESSICA M. PUGA Lunes, 18 marzo 2019, 04:12

Blanca Suárez no había cumplido los 24 cuando fue a los Goya nominada como Mejor Actriz Revelación por 'La piel que habito'. Del estilismo que lució entonces y de todos los que han seguido se ha encargado la gijonesa Leticia Riestra. Ella trabajaba en 'Harper's Bazaar España' y coincidió con la actriz en una sesión de fotos. «Los Goya iban a ser pronto, así que le preguntamos cómo iba a ir. Nos dijo que estaba un poco perdida, y la ayudamos desde la revista».

Se encargó de ello Leticia Riestra, que ahora es 'freelance' y amiga de la popular actriz. Desde 2012, no ha habido alfombra roja, 'photocall', evento o aparición pública de la actriz que no haya estado bajo su supervición. «Esta situación ayuda a la hora de trabajar, porque nos conocemos mucho», explica la asturiana, quien ha advertido la evolución de Blanca Suárez en cuanto a moda se refiere: «Le gusta y sabe un montón. Los años nos cambian en todo y ella tiene un bagaje importante en esto».

A Leticia Riestra no le gustan las prendas muy marcadas, se confiesa clásica y 'minimal' y reconoce que le cuesta utilizar cosas muy espectaculares. «Me gustan los largos midi porque favorecen. Venimos de una época en la que todo era corto y ahora vemos que llevar un vestido por debajo de la rodilla también puede ser sexi», explica.

«En esta profesión no se trata de sentar cátedra, porque entran en juego los gustos de la otra parte», dice. Sobre esta idea se sustenta su principal regla profesional: ir bien vestida es ir cómoda. Lo tiene muy presente cuando prepara cualquier acto. «Asesoro exponiendo mi opinión acerca de lo que más favorece, pero la última palabra la tienen ellas», dice, «pues no hay nada peor que salir de casa incómoda y sin reconocerte». Así se evitan zapatos con los que no se sepa andar, que es «de las cosas estéticamente más terroríficas que hay».

Considera otros tres fallos garrafales a la hora de elegir 'look', extensibles al común de los mortales. Uno tiene que ver con la falta de personalidad, que «me parece lo peor». Se refiere a grupos de adolescentes, a la moda, sí, pero vestidos iguales, algo que la horroriza y asegura no haber vivido en su juventud. Otro fallo se debe a la propia elección de las prendas. «Muchas sigue las tendencias sin saber qué pueden llevar y qué no. Lo primero para vestir bien es conocer lo que nos favorece atendiendo a muchos factores, desde la altura al color de piel», propone.

El tercer error es más complejo. Se vincula al 'dress code', que puede ser explícito o implícito y entra en juego en diferentes circunstancias. «Hay que ir vestida según lo que exija la situación. Si no se sabe el plan, se pregunta, y si aún se tienen dudas es mejor ir de menos que de más», asegura la estilista. El 'dress code' no se puede perder de vista ni en el trabajo. Riestra incide en que hay que saber dónde estamos y ver el atuendo de los demás. «Ir con escotazo me parece de mal gusto, igual que elegir sudadera cuando los demás llevan americana. La ropa no tiene que ver con la profesionalidad, pero hay que saber adaptarse», opina.

El último gran proyecto de la estilista gijonesa, criada entre Las Mestas y Somió, tiene nombre propio: Edurne. «Trabajo con varias marcas y por ellas coincido con mucha gente», apunta. Así dio con la cantante, quien, al acabar la sesión de fotos en cuestión le dijo que le encantaría trabajar con ella. Empezaron y aún no han acabado, dos temporadas de 'Got Talent' mediante. Riestra se encarga de los 'looks' de Edurne en las galas, así como de otros compromisos de la 'celebrity'. «Ha sido un descubrimiento en todos los sentidos. Se deja asesorar muchísimo; había cosas que se salían de su estilo y se ha atrevido, ha confiado», explica Riestra, que así debutó en televisión. «Ha supuesto un reto porque, además, Edurne está casi todo el tiempo sentada», cuenta quien tiene que tener en cuenta en sus selecciones el efecto muaré, que algunos blancos brillan más de lo debido y que no todos los estampados se ven bien en televisión.

Nadie se libra de manías. Si la gijonesa se la tenía a los tonos naranja y teja, Edurne no soporta el azul. «Yo no soy asesora de imagen, no saco la carta de colores, pero es obvio que a Edurne no la voy a vestir de amarillo por el pelo ni a Blanca de mostaza o nude, ya que se queda apagada por su piel tan clara», expone Leticia Riestra, que estudió Periodismo y Comunicación y fue de la primera promoción del máster en Estilismo Avanzado y Fotografía de Moda del Instituto Europeo di Design (2005).

Blanca Suárez es la mejor carta de presentación para la estilista, que se ha encargado de vestir a los hermanos María y Paco León, a Carolina Bang, a Miguel Ángel Silvestre y hasta a Dani Martín y a sus músicos para una gira. Nada habría sido posible sin su «hada madrina», Melania Pan, quien le abrió las puertas de la profesión.