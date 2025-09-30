El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Elisabeth de Bélgica. RC

Una foto desata las especulaciones sobre Elisabeth de Bélgica y el príncipe Jorge de Liechtenstein

De confirmarse, sería la primera relación entre dos monarquías reinantes europeas en el último medio siglo

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:19

Una fotografía difundida en redes sociales por uno de sus protagonistas durante apenas unos minutos ha bastado para sacar a la luz el más que probable romance entre la princesa Elisabeth de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono, y el príncipe Jorge de Liechtenstein, tercero en la línea sucesoria de este pequeño Estado alpino. Los dos jóvenes aparecen tomados por la cintura en una imagen que ha publicado en abierto en su perfil social el nieto de Hans-Adam II, príncipe reinante, y de la princesa María. Pronto ha dejado de poder verse, pero ya era tarde para poder parar las especulaciones sobre un noviazgo que hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna de las dos casas reales.

Elisabeth, de 23 años, es la primogénita del rey Felipe y la reina Matilde. Desde 2013, cuando su padre accedió al trono, ostenta la condición de futura soberana belga, en lo que será un reinado histórico al tratarse de la primera mujer que encabezará la monarquía del país. Jorge, de 26 años, es hijo del príncipe heredero Luis y de la princesa Sofía de Baviera.

De confirmarse el romance, estaríamos ante la primera unión sentimental conocida entre dos casas reales europeas reinantes en el último medio siglo, un acontecimiento inusual en unos tiempos en que la mayoría de herederos han optado por parejas fuera de los círculos aristocráticos, como en el caso del rey Felipe y la reina Letizia.

Liechtenstein, enclavado entre Suiza y Austria, es un pequeño Estado que no pertenece a la Unión Europea, y su familia soberana tiene una peculiaridad: es la única que no recibe dotación pública. Se autofinancia gracias a su fortuna procedente de un conglomerado privado encabezado por el LGT Group, un banco de propiedad principesca.

