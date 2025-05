Frank Cuesta desmiente sus confesiones: todo fue «un guion» y explica haber sido víctima de «una campaña de odio para destruirle»

N. V. Miércoles, 14 de mayo 2025, 09:59 Comenta Compartir

Frank Cuesta se ha quitado la careta. Ayer, martes 13 de mayo, el conocido también como 'Frank de la Jungla' se hizo con toda la atención tras publicar dos vídeos que destapaban toda la verdad acerca de su aparente actividad animalista. Admitió no tener cáncer, no tener estudios en veterinaria, no ser herpetólogo y que los animales de su santuario son comprados. Además, admitía que «la mayoría de animales que han muerto en el santuario ha sido por su negligencia».

Toda una torrente de confesiones que fue provocada, como explicó, al ceder al chantaje de su excolaborador, Chi, a cambio de que le retirara las denuncias que amenazan su libertad en Tailandia. Pero, según revelaba el propio Cuesta en un directo en su canal de Youtube horas después, esas declaraciones le habían sido enviadas por un tercero. Al parecer, según su testimonio, todo fue una campaña orquestada para destruir su reputación. El creador de contenido ha asegurado que todo se trataba de un «guion» porque «si decía eso paraban». «Hoy he puesto un vídeo que se me mandó. Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos. Están angustiados», ha lamentado Cuesta, a la par que aseguraba haber intentado acabar con el problema cuatro veces y remarcaba que hoy fue la última.

«Ahora me arriesgo a que saquen todo, que me jodan la vida y quedar como un soez y un guarro», subrayaba. Aclaró, además, «no haber comprado animales» y «no consumir drogas»: «Me rasco la nariz porque me pica, no porque consuma cocaína. No consumo ni tráfico con nada. Lo digo claro y en público». «Nunca he matado un perro ni un gato», explicó. Audios fuera de contexto que achaca a una persona que «solo venía al santuario a ganar dinero».

Amenazas, mensajes intimidatorios y chantajes

Durante el directo, explicó que ya desde agosto de 2024 recibió amenazas, mensajes intimidatorios y chantajes con material privado: «El día que salí del calabozo recibí amenazas. Me dijeron que si los señalaba, me arruinarían la vida». «Han filtrado audios, conversaciones personales y hasta imágenes íntimas. Todo sacado de contexto», denuncia. Asegura que se siente acosado, al igual que su familia: «Mis hijos están angustiados. A Paloma la han acosado constantemente. El nivel de odio ha sido brutal».

El creador de contenido señala que, para comprobar si esas personas hablaban de él, «soltó una burrada» para ver si se difundía. «Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando», explicó para aclarar sus palabras en el primer vídeo. «Soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilipollas, un mentiroso, manipulador, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás», dijo.

Cuesta ha dejado claro que no se va a rendir, aunque sabe que lo peor aún podría estar por venir: «Lo sé y soy consciente. Pero no voy a permitir que me destruyan sin defenderme».

Temas

Animales

Tailandia