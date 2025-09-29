El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La tenista Garbiñe Muguruza EFE

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Garbiñe y Arthur se conocieron en 2021 gracias a un encuentro fortuito en Nueva York. Desde entonces han construido una solida relación que está entrando en una nueva etapa con el embarazo de la deportista. La ganadora del Roland Garros y de Wimbledon dejó la primera fila del tenis profesional en abril de 2024, después de haberse convertido en un referente de la raqueta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  5. 5 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  6. 6 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo