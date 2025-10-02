El gran duque Enrique de Luxemburgo da el relevo a su hijo Guillermo después de 25 años como jefe de Estado Las celebraciones, que durarán varios días, comienzan este viernes 3 de octubre

Joaquina Dueñas Jueves, 2 de octubre 2025, 13:07 | Actualizado 13:16h. Comenta Compartir

Este viernes 3 de octubre comienzan los actos de celebración de la abdicación del gran duque Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo Guillermo después de 25 años en el poder. Fue el pasado 24 de diciembre cuando el jefe de Estado hizo pública su decisión durante el discurso de Navidad. La ceremonia de abdicación tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Palacio Gran Ducal y 15 minutos después, se bajará la bandera identificada con su monograma. Una vez que a las 11 de la mañana el príncipe Guillermo jure como jefe de Estado ante la Cámara de los Diputados, se izará la suya.

Se espera que entre los invitados estén miembros de las casas reales de los países vecinos como los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y Guillermo y Máxima de Países Bajos. Tras estos primeros actos protocolarios, podremos ver a la familia Gran Ducal en el balcón del palacio antes de trasladarse a pie hasta el Ayuntamiento de Luxemburgo. Esta primera jornada finalizará con una cena de gala.

«Tengo que adaptarme a todas mis nuevas responsabilidades: la política internacional, la diplomacia, los decretos que habré de firmar, las leyes… Todo eso lo conozco, pero tengo que familiarizarme», ha expresado el príncipe Guillermo sobre los retos institucionales que le esperan durante una entrevista concedida a RTL. Una responsabilidad que le provoca nervios pero que, a sus 43 años, afronta con optimismo: «Creo que es el momento ideal convertirse en Gran Duque a mi edad, porque uno cuenta con toda la fuerza y algo de experiencia».

Ya el sábado, habrá una gran fiesta con actuaciones en el Champ du Glacis mientras el recién estrenado gran duque Guillermo y su esposa, la princesa Stéphanie, hacen un recorrido por el Gran Ducado. La gira comenzará en la localidad de Grevenmacher, al este de Luxemburgo, y culminará en la capital. Esa misma noche, el gran duque se dirigirá por primera vez a la nación. Tras el discurso del nuevo jefe de Estado, continuarán los espectáculos.

Para terminar, el domingo se rendirá homenaje a nuevo mandatario con la ceremonia Te Deum, una liturgia de acción de gracias en la catedral de Notre-Dame de Luxemburgo que estará presidida por el cardenal Jean-Claude Holleric.

La fecha elegida para este traspaso de poder no ha sido casual ya que fue precisamente un 7 de octubre del año 2000 cuando el gran duque Enrique accedía al trono tras la abdicación de su padre, el gran duque Juan. Ahora, la historia se repite.

Guillermo es el mayor de los cinco hijos que tuvieron Enrique y su esposa, María Teresa. Estudió Política Internacional en el Reino Unido y Literatura y Ciencias Políticas en Francia después de haber cursado el bachillerato en Suiza. Además, ha recibido instrucción militar en la Real Academia Militar de Sandhurst, la misma por la que han pasado los príncipes Guillermo y Harry.

Con él, su esposa Stépahie, condesa de Lannoy, con quien tiene dos hijos, Charles, de cinco años, y Françoise, de dos, se convertirá en gran duquesa. La pareja se casó en 2012 en una ceremonia religiosa oficiada en francés a la que acudieron miembros de la realeza europea, incluidos los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. Ahora, el matrimonio afronta una nueva etapa mientras el gran duque saliente confía en poder cumplir su sueño: «Tener un poco más de paz y tranquilidad».

Temas

Política