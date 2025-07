El «horrible y angustioso» accidente que ha sufrido Anabel Pantoja

S. V. Domingo, 20 de julio 2025, 18:36 Comenta Compartir

«A las personas que me desearon el mal, aquí sigo, sobreviviendo a todos los golpes, gilipollas». Con este mensaje de vídeo subido a las redes sociales y tirando un poco de humor Anabel Pantoja ha explicado que el pasado viernes sufrió un accidente que, como puede verse en las imágenes, la tiene con el brazo derecho escayolado. Tuvo que pasar por el hospital el finde que celebraba su 39 cumpleaños.

En el post de Instagram, la sevillana cuenta que sufrió una caída «asquerosa» bastante seriea pues «se me dobló el pie y se me salió el codo literal». «Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación, pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola», cuenta también agradeciendo a sus compañeros que la acompañaran durante ese mal trago. «Todos saben quiénes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero».

Muy en su esencia, Anabel Pantoja aparece en el vídeo con la escayola puesta, con música y un bailecito. «Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante», dice ella que también colgó en sus stories una foto en un ascensor que es de dos minutos antes de la caída. «Subí a por el biberón de Alma a la habitación y al salir, plof».

