Irene Villa vuelve a pasar por el quirófano La periodista y psicóloga tiene complicaciones con los tornillos del fémur y tiene que volver a ser intervenida EL COMERCIO Gijón Jueves, 25 abril 2019, 13:36

La periodista y psicóloga Irene Villa ha anunciado, a través de sus redes sociales, que ha tenido que ser intervenida tras su viaje a Tailandia. Un día antes de partir al destino, tal y como ella misma explicó, se le rompió el tornillo del fémur y tuvo que viajar al país «a la pata coja».

«El tornillo del fémur, después casi 7 benditos años sin dar problemas, se rompió precisamente el día antes de cumplir este gran sueño de conocer ese apasionante país asiático. ¿Que eso me iba a parar? ¡¡Ni en broma!!» así escribía en su cuenta de Instagram. Villa perdió las dos piernas y varios dedos de la mano, a causa de una bomba de ETA.

Tras finalizar su viaje, fue a Gotemburgo, localidad sueca donde acude siempre que tiene algún problema con los tornillos. A través de esta red social, ha ido contando como iba todo. Tuvo que pasar por quirófano pero parece que el problema era más difícil de resolver de lo que se pensaba en un principio.

De este modo, Villa cuenta a través de las historias de su cuenta en Instagram que tiene que volver a ser operada: «Todo lo malo que podía pasar... pasó. Estaba también el tornillo externo roto y fusionado con el interno. Intentaron despegarlo por todos los medios, de ahí el gran dolor que siento, pero no salió todo. Tienen que volver a operarme mañana por la tarde y no me garantizan ni si quiera que podré andar el viernes».