Isabel Pantoja podría volver a la cárcel Hacienda vuelve a investigar a la flamenca por supuestas entradas de dinero que no se han podido justificar EL COMERCIO Miércoles, 18 julio 2018, 18:15

No es la primera vez que Isabel Pantoja tiene problemas con el Fisco pues, hace años pasó por un caso bastante sonado por el cual acabó tras las rejas. A pesar de que la condena solicitada era de 24 meses, y se podía apelar al recurso, Pantoja no pudo evitar la decisión y el juez determinó que igualmente debía cumplirla tras haber sido condenada por «blanqueo de capitales». Además, debió pagar una multa de 1.147.000 euros.

En esta ocasón, Hacienda vuelve a investigar a la flamenca por supuestas entradas de dinero que no se han podido justificar. «La Agencia Tributaria quiere comprobar que lo que ha cobrado Isabel Pantoja lo ha hecho como persona física y no a través de una sociedad», ha indicado Rossi esta mañana en «El programa del verano». También ha recordado que «si no ha justificado más de 120.000 euros podría volver a la cárcel».

Según Rossi, la inspección de Hacienda comenzó hace un mes y ha cogido por sorpresa a la cantante. «Ahora mismo está en el proceso de recabar información. Parece ser que la Agencia Tributaria quiere comprobar que todo lo que ha cobrado como persona lo ha cobrado como tal y no como una sociedad», ha afirmado el periodista.