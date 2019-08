Ivana Rodríguez y Carlos García, amor en Asturias Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, colgó esta fotografía en Asturias junto a su novio. La cuñada de Cristiano Ronaldo pasa las vacaciones con el artista gijonés que sustituyó la famosa escultura fallida del futbolista R. MARTÍNEZ Jueves, 8 agosto 2019, 03:11

Ivana Rodríguez está de vacaciones en Asturias con su pareja, el pintor Carlos García. Ella es la hermana de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, y ha utilizado sus redes sociales para hacer pública su relación con el artista, con una trayectoria muy importante, pero que se hizo muy conocido a principios de este año por ser el autor del busto que sustituyó una escultura del astro portugués -diseñada por el luso Emmanuel Santos- en la que el futbolista no salía precisamente agraciado.

De hecho, parecía una broma. «Recibí una llamada de su hermano para hacer un nuevo busto y me puse a ello», contaba entonces a EL COMERCIO Carlos García, quien, tras un año de críticas, memes y bromas con el rostro del ídolo de masas como protagonista, remató en apenas dos meses una pieza en bronce en la que quiso «representarlo casi como un Dios para transmitir los valores que la gente ve en él» y darle «un aire clásico, de escultura griega». El Gobierno del Principado escogió también una de sus piezas como obsequio a los Reyes durante su visita a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa.

Carlos García se declaraba entonces fan «del buen fútbol y de Ronaldo», que además es su principal mecenas. Una amistad que comenzó casi por casualidad, gracias a intermediarios como el arquitecto Joaquín Torres o el histórico jugador blanco Emilio Butragueño, y que ha convertido al artista asturiano en uno de los pintores de cabecera del astro portugués. Su relación con Cristiano es tan estrecha que el futbolista y su mujer han adquirido varias de sus piezas: hasta tienen un cuadro en su dormitorio.

Pues bien, según parece, de esa relación de confianza surgió primero una amistad y después algo más con Ivana, la cuñada de Ronaldo. Una relación de la que ahora disfrutan en Asturias, de vacaciones. Y por lo que cuenta ella, no es la primera vez que está en el Principado. Al lado de una fotografía de ella el año pasado en el Cabo Peñas recuerda «mi primera vez en Gijón, esa ciudad que me arrebató tanto y que a la vez me dio tantísimo... En esos días el cielo se llevó a alguien que tenía que marcharse, mi padre. Pero también fue una ciudad y unos días que me aportaron uno de los mayores aprendizajes de mi vida: dejar ir lo que debe marcharse, cerrar ciclos, pensar en el presente más que en el pasado y el futuro y valorar a quien me valora. Hoy quiero vivir por y para mí, teniendo como siempre a mi familia como mi prioridad, pero dándome mi lugar y su lugar a quien se lo merece, quien está en las buenas y en las malas. Quiero rodearme solo de personas que me quieran, potencien y me cuiden. Y querer, cuidar y potenciar a los míos . He entendido en estos meses que los finales son nuevos comienzos y que hay que aprender a decir adiós para crecer. Sin prisas, pero sin pausas», dejó escrito.

Ahora, imágenes de la playa del Silencio, en Cudillero, y un selfie de ellos dos en el agua, con un acantilado detrás, además de los mensajes que se intercambian, han servido para decirle al mundo que son pareja, y sus amigos no dejan de felicitarles y desearles lo mejor. Como nosotros.