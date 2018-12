Desaparece Jason Orange, uno de los cinco integrantes de 'Take That' ¿Qué ha sido del quinto componente de Take That? EL COMERCIO Gijón Lunes, 10 diciembre 2018, 10:16

A los fans de 'Take That' el reencuentro de su grupo de cabecera en los noventa les ha alegrado a medias. ¿La razón? Hubo alguien que consiguió brillar en esa velada, Jason Orange, y no gracias precisamente a su presencia, sino a su ausencia.

El músico, que abandonó la formación en 2014, no quiso aceptar la invitación para reintegrarse en el grupo por una noche y ahora su colega Howard Donald ha reconocido que ninguno de los miembros de 'Take That' -que lanzó su último disco como quinteto hace ya ocho años- ha tenido noticias suyas en mucho tiempo. «Jason ha desaparecido del mapa. No responde a los correos electrónicos ni a las llamadas, ni a cualquier otro mensaje. Pero supongo que eso es algo bueno para él, que es lo que quiere ahora mismo», apuntó Howard.

El pasado domingo Howard Donald, Gary Barlow y Mark Owen se reunieron con su antiguo compañero de banda Robbie Williams para ofrecer una actuación en el concurso musical 'The X Factor' en la que el intérprete de 'Angels' participa como jurado junto a su mujer Ayda Field y apenas dos días después el cuarteto volvió a subirse junto a un escenario en un teatro del West End londinense para celebrar la noche inaugural del musical inspirado en su música: 'The Band'.

Se descarta así que Jason se sume a la gira que preparan de cara al año que viene para celebrar su 30 aniversario.