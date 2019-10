José Andrés apunta a los Nobel El chef sirvió comidas en Puerto Rico. :: E. C. El cocinero asturiano está entre los nominados al premio de la Paz por su labor humanitaria alimentando a quienes sufren en catástrofes naturales y su apoyo a los inmigrantes M. ROJO Martes, 1 octubre 2019, 04:02

Lo ha confirmado el congresista John Delaney, que prevé presentarse en el año 2020 a la presidencia de Estados Unidos, y aunque el comité del Premio Nobel recomienda que no se le dé publicidad a los nominados ni a los que nominan, en este caso el político estadounidense ha levantado la liebre: el cocinero asturiano José Andrés (Mieres, 1969) está entre los candidatos de este año al Premio Nobel de la Paz, que se dará a conocer en los próximos días, una vez el jurado haya elegido entre los 301 nombres que tiene sobre su mesa, el de 78 organizaciones y 223 personas a título individual, entre los que está el chef asentado en Washington, un auténtico todoterreno de la empresa gastronómica, que cuenta no solo con múltiples restaurantes por distintas ciudades de Estados Unidos, sino con todo un mercado dedicado al producto español en pleno Manhattan. Allí estuvo la pasada semana Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima. Hizo de guía el chef asturiano junto a su socio Ferran Adriá, mostrándole al presidente las instalaciones de 'Little Spain' y degustando después algunas de sus viandas. También estaban la esposa del presidente, Begoña Gómez, y el jugador de baloncesto José Manuel Calderón.

El cocinero español ha sido propuesto por segundo año consecutivo como reconocimiento a su labor humanitaria. Fundador de la ONGWorld Central Kitchen, que lleva comida a cualquier parte del mundo donde se necesite, ha subido puntos por su actuación durante el cierre de la administración americana -abrió las puertas de sus restaurantes a los funcionarios que no cobraban su salario- y tras el huracán 'Dorian', sobre todo en Bahamas, donde su equipo de voluntarios sirvió unas 300.000 comidas, siendo de las primeras organizaciones que pisaron el terreno tras el paso de la tormenta. Tal y como hiciese también en Puerto Rico con la tormenta tropical 'María'. La ayuda del chef y su equipo fue indispensable no solo para alimentar a la población, sino para dar visibilidad a la situación de la isla en los medios de comunicación.