Julio Iglesias cumple 75 años

Sábado, 22 septiembre 2018

Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre sus problemas de salud, sobre su nueva paternidad y sobre su miedo a ver butacas vacías en los conciertos o a mirarse al espejo y no reconocerse. No ver al Julio Iglesias de hace 50 años cuando arrancó su carrera meteórica en el mundo de la música. Mañana cumple 75 años y la vida no sigue igual. Pero con sus luces y sus sombras, el balance es imponente. Sus memorias podrían contarse en el Libro Guinness: Es el músico hispanohablante que más discos ha vendido en toda la historia, con 350 millones de copias; el que ha dado más de 5.000 conciertos para unos 60 millones de personas en los cinco continentes; el que ha cantado en 14 idiomas; el que amasa una fortuna inmensa, que la revista Forbes ha estimado en los 850 millones de euros, y el que ha compartido sábanas con más de 3.000 mujeres, porque conquistar 'le va, le va, le va'.

Triunfador en la música y también en el amor; seductor y encantador a partes iguales; señor y truhán, como la letra de su canción, por el que han bebido los vientos miles de fans a lo largo de su prolija trayectoria profesional. Sin embargo, solo dos mujeres han calado hondo en el cotizado corazón del galán. Con la filipina Isabel Preysler se casó muy joven, en 1970, y aunque su matrimonio solo duró ocho años, tuvieron tres hijos (Chabeli, Julio José y Enrique). Con su segunda mujer, la holandesa Miranda Rijnsburger, lleva 27 años y ha tenido cinco hijos (Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo). En total y que se conozcan, ocho descendientes. El tiempo dirá si son nueve, ya que tiene pendiente la demanda de paternidad de Javier Santos, de 42 años y que habría sido fruto de la relación del cantante con la portuguesa María Edite Santos. Su hijo Julio José comentó el asunto y dijo sobre Javier, al que conoce: «Me cayó bien, es un chico simpático».

Una demanda de paternidad basada en unas pruebas de ADN obtenidas a través de restos biológicos tomados de una botella donde había bebido Julio José Iglesias Preysler y que, según los abogados de Santos, demostraría que es hijo del cantante casi al cien por cien. Los tribunales tienen ahora la última palabra, aunque, según su entorno, no es un tema que le quite el sueño ni la razón por la que ha estado desaparecido. Hasta que el pasado día 10 reapareció en Tashkent (capital de Uzbekistán), donde ofreció el concierto de inicio de su gira conmemorativa '50 aniversario' (lo llevará también a Dubai el 1 y 2 de octubre; a Tel Aviv, el día 6, y a Moscú, el 17 de octubre, donde actuará en el Palacio del Kremlin), Julio atravesaba una fase de absoluta discreción, sin presencia en la vida pública ni en las redes sociales. La última foto que colgó de él en su cuenta oficial de Instagram está fechada en enero de este año, en su mansión de Miami con un perro labrador, sonriente y sentado en un carrito de golf. Desde entonces, solamente se le ha podido ver en una imagen, que fue tomada el 9 de agosto en Marbella, luciendo un jersey de lana, pese al sol de justicia y el calor que hacía por esas fechas.

Tan ausente ha estado que hasta los abogados de Javier Santos se las vieron y desearon para entregarle en mano la demanda de paternidad, . Dicen que anda retirado preparando sus memorias, aunque Disney ya ha acomprado los derechos de otra biografía que escribió su antiguo representante. En 'Secretos confesables', Alfredo Fraile, que estuvo al servicio del cantante durante 15 años, cuenta la relación «distante» con sus hijos o su predilección por las mujeres exóticas. Habla, como no, también del desfile continuo de mujeres por su casa. Pero detrás del ídolo, hay un hombre que arrastra las secuelas del accidente de tráfico que sufrió el 22 de septiembre de 1963 cuando volvía de una noche de fiesta. Salvó su vida, los dolores nunca desaparecieron.