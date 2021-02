Kiko Rivera a Felipe González tras un malentendido: «¡Abuelo, abuelo!» El hijo de Isabel Pantoja emite su programa 'En casa de Kiko' en Twitch y Bertín Osborne ha sido su invitado Kiko Rivera EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 febrero 2021, 17:32

Kiko Rivera ha sucumbido a Twitch, la popular plataforma de 'streaming'. El hijo de Isabel Pantoja se ha abierto una cuenta en la que emite en directo su nuevo programa, 'En casa con Kiko', donde ha confesado ante Bertín Osborne una de las anécdotas más surrealistas que vivió.

El hijo de la tonadillera explicó que una amiga de Isabel Pantoja le regaló un marco con la foto de Felipe González. «Yo tenía esa foto en la mesita de noche», detalló, para recordar posteriormente que en una ocasión le preguntó a su madre quién era su abuelo.

«A mi madre le pillaría que no sabía donde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe, que yo no tenía ni idea y me he enterado ahora, miró al cuadro de Felipe González y me dijo: 'este es tu abuelo'», reveló a a Bertín Osborne, que no daba crédito.

Pero la cosa no acabó ahí. A Kiko Rivera le hizo tanta ilusión que no se planteó la posibilidad de que fuese mentira. «Un día, viajando con mi madre, entramos en el avión y la primera persona que me encuentro sentada allí es a Felipe González. Y me fui corriendo hacia él: '¡Abuelo, abuelo!'», contó el hijo de la tonadillera.

«Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, que le tuvo que explicar... Yo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien Felipe González», confesó Kiko Rivera.