La polémica y «salvaje» fiesta de Terelu Terelu Campos. / Telecinco Una vecina de la colaboradora televisiva ha declarado que padece insomnio a consecuencia de los escándalos organizados CARLA COALLA Miércoles, 3 julio 2019, 20:55

«Quiero llamarle la atención porque no puede hacer fiestas a esas horas, los vecinos no se atreven a decírselo por ser quién es». Con estas contundentes declaraciones se ha manifestado Bernarda (nombre en clave), en 'Sálvame', oculta tras una voz modulada y un panel. La mujer ha acudido a la televisión para denunciar la actitud de Terelu Campos ante su última fiesta, cuyo ruido no solo perturbó el sueño y la tranquilidad de todos los vecinos, sino que incluso han trascendido algunos vídeos y audios de la misma.

Ha sido la polémica vecina de Terelu, que esta misma tarde ha visitado el plató de 'Sálvame', la que ha proporcionado este material al programa, aludiendo a que quería denunciar, con ello, la actitud de la hija de María Teresa Campos. La mujer ha manifestado que, durante la celebración, se escucharon cosas como que querían «meterse disfrazados a la piscina» o que podrían «ir al concierto de David Bisbal».

Unas declaraciones que se le han vuelto en contra a la vecina de Terelu al intervenir en el programa Kike Calleja. Él, que también se encontraba en la mencionada fiesta, ha asegurado que Terelu estaba dispuesta a tomar acciones legales contra ella, pues sabían perfectamente quién era y dónde vivía. Mientras Kike negaba todo lo que contaba la vecina, esta ha reivindicado cada una de las afirmaciones que había hecho en 'Sálvame'.