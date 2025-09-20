El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Leiva actuando en el Gijón Life, este verano. Damián Arienza

Leiva detiene su gira por motivos de salud

La actuación prevista para este sábado en las Pistas de la Fuente de la Niña, dentro de las Ferias y Fiestas 2025, queda cancelada

N. V.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:32

El Ayuntamiento de Guadalajara ha comunicado que Leiva se ha visto obligado a anular el concierto programado para este sábado 20 de septiembre en las Pistas de la Fuente de la Niña. La suspensión, anunciada por el propio artista, interrumpe la parada de su gira nacional que incluía la presentación de su nuevo álbum 'Gigante' ante un recinto que agotó todas sus entradas para esta de las Ferias y Fiestas más esperadas.

Según el comunicado oficial difundido hoy, Leiva padece una infección aguda de las vías respiratorias, con faringitis aguda y amigdalitis lingual, que se ha agravado en las últimas horas. Estas afecciones imposibilitan su actuación y obligan a priorizar su recuperación, por recomendación médica, hasta garantizar que pueda volver a subirse a los escenarios sin riesgo.

En su nota, el Consistorio lamenta la situación y desea al cantante una pronta mejoría. Asimismo, informa de que el importe íntegro de las entradas adquiridas por canales oficiales se reembolsará de forma automática en un plazo máximo de 15 días, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte del comprador.

