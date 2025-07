Subvenciones sin IVA: qué hay detrás de la nueva canción de Leticia Sabater

P. Álvarez Gijón Viernes, 25 de julio 2025, 18:33 Comenta Compartir

Parece que este año todavía no ha salido la canción del verano y no será por falta de candidatos: 'Tropicoqueta', de Karol G, 'Café con Ron', de Bad Bunny... y desde este viernes 'Kit kit traca traca', de Leticia Sabater. La artista, que no deja de actuar en las fiestas de los pueblos de todas las provincias de España, ha publicado un tema que tiene una doble intención comercial: convertirse en un auténtico 'hit' y ayudar a los españoles a sacarse subvenciones.

Esta canción se trata, en realidad, de una colaboración con la empresa Subventic, que se dedica a solicitar las ayudas del kit digital por parte de autónomos y pequeñas empresas. Con esta campaña, la compañía trata de movilizar a estas personas a que pidan la subvención antes de que se agoten los fondos.

La letra de la canción se aleja mucho de un tono institucional y la artista tira de humor y dobles sentidos para exponer las virtudes de esta ayuda del Gobierno destinada a la digitalización y a través de la cual se pueden adquirir ordenadores.

El videoclip

«Te la tramitamos gratis, mi amor», comienza cantando Leticia Sabater, que antes ha hecho de profesora de unos alumnos que no tienen ordenador. Sigue hablando —cantando— de las ventajas de esta ayuda que tramita «Subventic sin IVA» —no hay que olvidar el tema es una campaña publicitaria—. «Sin IVA estupendo», repite en numerosas ocasiones mientras baila en bikini frente a un croma en el que aparece una playa.

Eso sí, Leticia Sabater deja claro en su canción que no hay gato encerrado: «Desde Canarias y todo legal», clama en uno de los últimos versos para después asegurar que Chayanne ha aprobado este servicio.

