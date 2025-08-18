El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

AFP

Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

De ser hallado culpable podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión

EP

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:37

La Fiscalía de Noruega ha imputado este lunes a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, por un total de 32 delitos, entre los cuales se encuentran cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Los cargos han sido presentados tras una investigación lanzada hace más de un año en su contra después de que su arresto en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia suscitara una batería de acusaciones.

El fiscal general noruego, Sturla Henriksbo, ha indicado que se trata de un «caso grave» y ha hecho hincapié en que «la violencia machista y las violaciones pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas», según informaciones recogidas por la emisora de radio NRK.

Asimismo, ha explicado que Borg también ha sido imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de trágico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta diez años de prisión.

