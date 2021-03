Adriana Ugarte se atreve con el corte de pelo garçon que será tendencia esta primavera Adriana Ugarte se despide de su melena y opta por uno de los cortes de pelo corto más atrevidos, que volveremos a ver esta primavera y verano @adrianaugarte10 ALBA LLANO OLAY Lunes, 1 marzo 2021, 15:43

Si no te dan miedo las tijeras y los cortes de pelo atrevidos, la propuesta de pelo corto a la que se acaba de apuntar la actriz Adriana Ugarte está hecha para ti. Y es que esta vez la actriz ha sorprendido a todos con su último cambio de look en el que se ha despedido de su melena midi y ha estrenado uno de los cortes de pelo que no dejaremos de ver esta próxima primavera y verano: el corte garçon o corte pixie.

Un tipo de corte de aire masculino al que cada vez se apuntan más mujeres y que volverá esta primavera para quedarse unos cuantos meses en la lista de los más solicitados en las peluquerías. Un paso de su melena midi a un pelo muy corto, que la actriz defiende mejor que nadie y que tiene que ver con el rodaje de su nueva película, como ella misma adelantaba en su cuenta de Instagram: «Un secreto. Viene 'Lobo Feroz' con un repartazo de lujo... ¿Quién se ha llevado mi pelo?».

Hay que destacar que este tipo de pelo corto, además de atrevido, es una de esas opciones perfectas para rejuvenecer el rostro y sobre todo en esta versión que luce la actriz con flequillo incluido. Este corte incluye también diferentes capas, la parte de la nuca algo más larga y ese flequillo desfilado. ¿El resultado? Un corte de pelo que apenas necesita peinarse, de hecho Adriana Ugarte lo luce semidespeinado y con algunas puntas hacia afuera, que le dan ese toque más desenfadado y cañero al look.

Toda una demostración de que, aunque las melenas XXL seguirán teniendo su hueco, los cabellos cortos seguirán siendo una de las alternativas preferidas y este tipo de cortes estilo pixie y garçon aún más porque además de favorecer a todos los tipos de rostros, también consiguen aportar dulzura a las facciones y todo con las ventajas añadidas de tratarse de un look cómodo y fácil de peinar.