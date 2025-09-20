El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El desfile de hoy en Madrid de la diseñadora asturiana María Lafuente.

Ver 9 fotos
El desfile de hoy en Madrid de la diseñadora asturiana María Lafuente. EFE

Broche asturiano a la 40 Mercedes Benz Fashion Week

María Lafuente presentó 'Ullasa' en la última jornada del certamen madrileño, que cerró Alfonso Pérez para Schlesser

E. C.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:12

Hoy se cerraba la 40 edición de la Mercedes Benz Fashion Week con una jornada que comenzó con acento asturiano y una performance de modelos a cargo de la diseñadora María Lafuente, quien presentó su colección 'Ullasa'. El término, de origen sánscrito, significa alegría profunda y bienestar, y resume el espíritu de una propuesta que celebra la moda como arte de vivir en armonía con la Tierra. «Es una invitación a reconectar con lo esencial», resumía Lafuente, que continúa explorando el potencial de la moda como herramienta de transformación personal y colectiva. Para ello se valió de materiales como lana merina impermeabilizada y tejidos derivados de cáscaras de naranja recicladas.

Empezaba el día, decíamos, con acento asturiano y con acento asturiano echaba el cierre: el de Alfonso Pérez, el costurero ecléctico, director creativo de Schlesser.

