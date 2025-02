Los caprichos estilísticos más caros y extravagantes de los famosos

ALBA LLANO Martes, 29 de octubre 2019, 16:49 Comenta Compartir

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser rico y con poder tener a su alcance todos los caprichos posibles? Un mundo idílico en el que los precios desorbitados no nos hiciesen 'salir corriendo' y en el que cualquier sueño o capricho se pudiese hacer realidad. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso de 'el dinero no da la felicidad'? Y es que perder la noción del dinero a veces puede acabar por hacernos perder también el sentido común. Eso es lo que les ha pasado ya a una gran lista de famosos, que entre manías caras, ropa de alta costura y accesorios de lujo, se han dejado llevar por el consumismo y las excentricidades. Ellos han hecho posible esta lista tan peculiar sobre los disparates estilísticos más inaccesibles:

La funda de móvil lujosa de Neymar:

Ampliar

Para algunos jugadores como Neymar no es suficiente con comprarse coches deportivos millonarios, el futbolista también ha llegado a invertir cantidades desorbitadas de dinero en accesorios de lujo como esta funda de móvil. Una carcasa de oro de 24 quilates firmada por Golden Concept, que también tiene el jugador Cristiano Ronaldo y cuyo precio alcanza los 5.700 euros. Esta firma obsequió al futbolista con dos fundas más grabadas con su apellido.

La millonaria colección de bolsos de Chiara Ferragni:

Ampliar Chiara Ferragni

Chiara Ferragni es una de las influencers mejor pagadas del mundo y por eso no es de extrañar que sus caprichos superen con creces nuestras expectativas. Sus contratos millonarios han hecho posible que la it girl haya cumplido uno de esos caprichos con los que soñaba desde que era pequeña: una colección con los bolsos de lujo más icónicos y, como es de imaginar, también los más caros.

La obsesión estilística de Rihanna:

La cantante tiene una extraña obsesión con que nadie pueda copiar ninguno de sus looks. Por eso, siempre lleva con ella a su estilista de confianza para que si en algún momento eso sucede, la cantante pueda cambiar rápidamente de look sin que nadie repita su estilismo.

El reloj de un millón de euros de Guardiola:

Ampliar AFP

El actual entrenador del Manchester City también se ha concedido su propio capricho y este no tiene nada que ver con el mundo del deporte, sino más bien con el ámbito estilístico. Nos referimos a un reloj de lujo de Richard Mille valorado en 1,3 millones de euros y que pertenece a una edición limitada en la que solo hay 50 unidades iguales. Un reloj que la marca dedicó al tenista Rafa Nadal y en el que cada ejemplar de esta mini colección está bautizado con el nombre del tenista. Concretamente, hablamos del modelo 'RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal' y su peso es inferior a 20 gramos, un diseño ultra ligero pensado para que el tenista pudiese llevarlo en sus partidos.

Zapatos de lujo para la hija de Beyoncé:

Blue Ivy, la hija de Beyoncé y el rapero Jay-Z, tiene en su colección de calzado unos zapatos de lujo que la cantante pidió al diseñador Christian Loubutin a los pocos meses de dar a luz. Un calzado que supera las tres cifras. Pero lo cierto es que ni el rapero ni la cantante se libran tampoco de las excentricidades, de hecho Jay-Z tiene una obsesión constante de que sus camisas estén perfectamente planchadas y calientes cuando se las va a poner. Esto unido a otros caprichos aún más caros, como ese reloj azul que lució en los premios NAACP hace unos meses, también de la firma Richard Mille y que es la pieza más cara fabricada por esta marca suiza hasta la fecha. Su precio alcanza los 2,25 millones de euros.

La corona nupcial más cara, la de Victoria Beckham:

Ampliar

David y Victoria se casaron de blanco en una boda de cuento en la que tampoco escatimaron en caprichos. La boda se celebró en Lutterllstown (Irlanda) y además de su vestido de novia de Vera Wang, Victoria también lució una corona minúscula pero no por ello menos cara. De hecho, la tiara fue bautizada como 'East of Paris' y está elaborada con oro de 18 quilates y diamantes. Una obra de joyería del prestigioso joyero Slim Barret, que a pesar de salir años después a subasta, no consiguió venderse.

La alianza fallida de Mariah Carey:

Ampliar AFP

Mariah Carey recibió de su ex-novio, James Parker, uno de los anillos más espectaculares de los últimos tiempos. Una alianza de diamantes de 35 quilates, cuyo diseño fue obra de su amigo Wifred Rosado, en el que ya ha confiado en otras ocasiones para diseñar otras de sus joyas. Un anillo de compromiso que podría superar los 7 millones de euros y con el que la cantante llegó a bromear: «pesa tanto que no puedo levantar el brazo», aseguró en una entrevista con E! News. Un anillo fallido que la cantante habría vendido finalmente, según publicó el medio 'Page Six'.

El lujo no tiene límites para el clan de los Kardashian:

Ampliar Kim Kardashian

No solo Kim Kardashian y su pareja Kanye West son sinónimo de ostentación, sino que su hija Northwest se ha convertido ya en una auténtica it girl y con solo 6 años. De hecho sus gustos son los más caros y su vestidor es casi tan lujoso como el de su madre. En ese vestidor no falta este bolso de Dior cuyo precio supera los 30.000 euros y que además pertenece a una edición limitada en la que solo existen otros nueve modelos en el mundo, uno de los muchos caprichos excéntricos del clan Kardashian.