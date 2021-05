Estilismo completo: peinado, manicura, ropa, accesorios y calzado Todo lo que necesitas para un look con personalidad y estilo instagram VALERIA COVIELLA Sábado, 22 mayo 2021, 13:31

Llega el fin de semana y con él los planes más especiales. Si todavía no sabes cómo arreglarte o qué ponerte, no te pierdas esta guía completa que te llenará de ideas e inspiración para conseguir el look perfecto para cualquier ocasión. Manicura, peinado, ropa y accesorios.

Manicura

Llega el fin de semana, la diversión, los planes, la vida. Y en las manos podemos reflejar todas nuestras emociones y pensamientos.

Los colores llamativos son los protagonistas esta temporada, por eso hemos dado un giro a la manicura francesa clásica convirtiéndola ahora en una versión más original y diferente. Todas las tendencias juntas en una sola mano. Uñas con punta redonda y con un color neutro como protagonista.

Una de las ventajas principales de las uñas con base transparente o color nude es que pueden llevarse más de tres semanas porque estos tonos disimulan el crecimiento. También son tendencia los detalles minimalistas que son muy fáciles de hacer y le dan un toque diferente a la uña.

Esta nueva tendencia que consiste en cambiar el color blanco básico de la manicura francesa por uno o más colores, incluso fluor. En este caso, hemos escogido la manicura de María Pombo que escogió el rosa como color sustituto del blanco y les ha dado a las uñas una forma ovalada, consiguiendo así dar una imagen de uñas largas y manos estilizadas.

Peinado

El pelo dice mucho de las personas. Es una parte clave del estilismo y debemos cuidarla. A veces puede parecer difícil hacer un peinado que a simple vista resulte elaborado. Hemos escogido para el fin de semana uno que te podrás hacer tu misma y que no te llevará mucho tiempo.

Dejamos de lago los recogidos y los accesorios. Nos pasamos a las trenzas, pero no a unas cualquiera. Este peinado tan cool y llamativo es muy sencillo y apto para todo tipo de melenas.

Para recrear esta nueva versión de las baby braids solo necesitarás un peine y unas gomas pequeñas elásticas. El peinado que hemos escogido consiste en unas trenzas mini estilo burbuja ambos lados de la cara.

Estas trenzas ofrecen miles de posibilidades. Puedes hacerlas en cualquier parte del pelo, a cualquier altura, en pelo rizado o liso, con raya al medio o al lado. Solo tienes que dejar viajar tu imaginación y obtendrás el resultado más favorecedor para tu tipo de cara.

Outfit: ropa y calzado

Un look casual, versátil y con mucho estilo. Hemos escogido este outfit en función de las elecciones anteriores, para que juntos formen una cierta armonía.

Es momento de descubrir ya una de las prendas infalibles de esta temporada: la camisa blanca. Es una pieza que combina con todo y que aporta luminosidad sea cual sea el resto del look. Además, es atemporal y no se pasa de moda pase el tiempo que pase, por lo que es un perfecto fondo de armario.

Y la combinaremos con otra de las prendas estrella esta primavera-verano. Los pantalones cortos de punto serán nuestros mejores aliados porque son muy cómodos y versátiles. Junto con la camisa forman un look elegante y casual perfecto para cualquier situación.

Las botas altas son del todo favorecedoras, ya que hacen la pierna más delgada y aportan al outfit un aire diferente y original. Esta botas marrones son una apuesta segura y consiguen un resultado muy sofisticado.

Accesorios

Los accesorios son una parte fundamental del look, ya que ayudan a potenciar tu imagen. No concebimos un evento o una cita importante sin ellos. Son como la guinda del pastel.

Lo que hay que tener siempre presente es no sobrecargar el outfit con ellos. Menos es más, siempre. En este caso, hemos escogido accesorios básicos que seguramente tengas ya en tu casa.

Al ser un look muy sencillo puedes escoger el tipo de joyas que tu quieras, tanto la plata como el oro van perfectos en esta ocasión. Un bolso pequeño es la clave para completar este outfit elegante y básico sin quitarle protagonismo al resto de prendas. Y por último, unas gafas de sol son el toque estrella para darle un aire más casual y relajado al look.