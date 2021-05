Los 6 looks de invitada más elegantes y favorecedores La guía perfecta para triunfar en las bodas y celebraciones de esta primavera-verano INSTAGRAM VALERIA COVIELLA Domingo, 30 mayo 2021, 12:54

¿Bodas o eventos a la vista? Llevamos más de un año encerrados y de repente llegan todos los actos importantes. Esos en los que tenemos que arreglarnos y cambiar el outfit comfy por uno elegante y formal.

Todo lo que se había pospuesto, lo celebraremos ahora y con más ganas que nunca. Sólo nos falta el look y los complementos ideales con los que ser las protagonistas de cualquier evento.

Aquí te dejamos una lista de los 6 looks de invitada más estilosos y con los que saldrás airoso de cualquier situación, ya sea por la mañana, tarde o noche.

Invitada 1

Menos es más. Si lo que buscas es ser fiel a tu estilo siguiendo una línea clásica y elegante pero con un toque cool y vintage, este es tu outfit ideal para triunfar como invitada,

Un traje compuesto por una blazer y un pantalón corto de traje. Prendas elegantes, sobrias y versátiles para cualquier evento venidero. Si lo combinamos con unas sandalias negras de tacón fino y un bolso de mano del mismo color, obtendremos un outfit increíble para un evento con clase.

Invitada 2

Todo al rojo. Una de las formas más fáciles de acertar con el look en un evento especial es esta: con un estilo clásico y romántico. Este vestido rojo intenso y con mangas abullonadas, una de las tendencia clave esta temporada, se ha coronado como el protagonista en cuanto a trajes de invitadas

Tamara Falcó ha lucido ya este vestido que se adapta a cualquier tipo de acto importante como puede ser una boda, un bautizo o una comunión. Si la boda o evento se celebra durante el día podrás lucir una elegante pamela o tocado.

En cuanto al calzado lo más sensato es que sea cómodo y elegante. En este caso, lo mejor del look, sin duda, han sido las sandalias metalizadas de la marca Aquazzura

Invitada 3

Un traje original y con mucha personalidad. Si todavía no te has hecho con el look de invitada ideal, este será una de las mejores inversiones. Una propuesta diferente y que está arrasando ya en instagram: este traje rosa compuesto por pantalón largo y chaqueta es una opción perfecta para cualquier boda, comunión o evento que tengas tanto de día como de noche.

Invitada 4

Arriesgado y llamativo, así podríamos definir a este look. Las amantes de la moda son una fuente de inspiración continua y nos ayudan a escoger el vestido de invitada más favorecedor de la temporada.

Un vestido de lunares nunca falla. Este, en concreto, con mangas abullonadas, escote en pico y con un diseño tan creativo es el que necesitas para brillar vayas donde vayas. Además, esta propuesta consigue realzar las curvas y potenciar la silueta.

Invitada 5

Sigue los protocolos a rajatabla: prohibido ir entera de blanco y de negro. Con este look conseguirás monopolizar todas las miradas y convertirte en la inspiración de muchas para la próxima celebración.

El color se adueña totalmente de nuestro outfit. Este vestido naranja es perfecto para lucirlo en cualquier acto esta primavera. Es del todo versátil, bonito y favorecedor.

Invitada 6

Vestido = elegancia personificada. Este vestido largo amarillo es una opción increíble para un evento importante. Un look muy femenino que mezcla la elegancia con el lado más sexy de cada mujer.

Este vestido es perfecto para cualquier evento, especialmente uno que se celebre por la tarde-noche. Combinado con unas sandalias de tacón conseguirás el resultado más sexy y sofisticado.