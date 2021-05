«La moda es una montaña rusa maravillosa» Puntadas con hilo Fiona Ferrer Leoni publica su tercera novela, 'La estilista', donde desgrana tanto las bondades como las aristas de la industria La empresaria Fiona Ferrer Leoni / PEPE BOTELLA GLORIA SALGADO Madrid Domingo, 23 mayo 2021, 01:34

«Soy una estilista de palo», espeta entre risas Fiona Ferrer Leoni (Barcelona, 1974) tan solo descolgar el teléfono. Una profesión que la empresaria reivindica en su tercera novela, 'La estilista' (La Esfera de los Libros), pese a no ser la suya. «Es la figura más desconocida del sector de la moda y la que más poder tiene sobre la imagen de las personas. Puede ensalzar a un personaje o, de lo contrario, deslucirlo», asevera.

Apenas ha dormido un par de horas tras una intensa jornada de trabajo, pero la cabeza de Fiona Ferrer está en plena ebullición por el lanzamiento de su libro, en el que desgrana los secretos que se esconden tras los flashes en una industria que conoce como la palma de su mano. «Para mí, la moda es un mundo fascinante, una montaña rusa maravillosa en la que se mueven billones. He nacido rodeada de moda. Es algo con lo que he convivido toda mi vida y, por eso, tengo un gran respeto a este sector y a todos los profesionales», cuenta la autora.

«Sin embargo, mucha gente tiene una idea distorsionada de este mundo. Lo ve como una profesión fácil y no es así. Mantenerse es muy complicado y hay que ser muy fuerte mentalmente», puntualiza. Porque más allá del brillo y lentejuelas, «hay cuestiones tan serias como los trastornos de alimentación, las adicciones o la ansiedad y la depresión». «Yo he salido de situaciones que crean mucho dolor, y no es fácil aunque lo parezca», recalca Ferrer.

Esa es la razón por la que el libro tardó cuatro años en gestarse. «Lo he empezado como unas cinco veces y aunque salía bien, algo pasaba en mi entorno: mi madre enfermó, luego falleció, después la pandemia... y para el tono de humor de la novela hacía falta estar en el momento adecuado». Y llegó de la mano de Frida, la protagonista, «un personaje de ficción» que aglutina a muchas mujeres que, como la propia Fiona, saben lo que es ser traicionada en lo profesional. «Ayudé a X cuando no era nadie y ahora ni me saluda», confiesa con templanza la empresaria, que defiende a capa y espada que cualquiera puede comerse el mundo «sin comerse el plato del de al lado».

Trepas que han hecho que se convierta en una persona desconfiada, pero no que por ello deje de ver las bondades de un sector en el que «hay gente maravillosa». «Cada día descubro grandes profesionales. En España hay mucho talento». Y sabe de lo que habla por experiencia propia.

Valientes

Hija de una modelo italiana y un empresario textil catalán, con 19 años Fiona se fue a vivir a París para estudiar en la Alliance Française y trabajar en la reputada Maison Montana. Al año comenzó la carrera de Periodismo en Nueva York, aunque la dejó para cursar Relaciones Internacionales y Comunicación Empresarial en la Universidad de Miami, donde compaginó sus estudios con un empleo en la casa de subastas Sotheby's. Tras graduarse, comenzó su andadura en el mundo de la moda.

Colaboró con la Agencia Elite durante ocho años, donde adquirió la franquicia del concurso Elite Model Look para Costa Rica y España. Fue productora ejecutiva y socia del formato televisivo 'Supermodelo'. Después creó 'Fiona, te necesito', un espacio donde mostraba a los participantes trucos para sacarse partido, además de ser miembro del jurado de 'Cámbiame'. En la actualidad, compagina su empresa de asesoramiento de firmas nacionales e internacionales, con su faceta de escritora y diseñadora con su joven marca, FFL, con la que acaba de lanzar una línea de pijamas, en colaboración con la firma colombiana Flor Amazona. Gran defensora de las sinergias y la artesanía, en septiembre sacará al mercado una selección de botas con la marca Valverde del Camino. Porque, como ella misma repite, «el mundo es de los valientes».