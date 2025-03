Nieves Álvarez eclipsa Venecia con un vestido que ya llevó Sandra Bullock hace 13 años La modelo española es una invitada fiel a la alfombra roja del festival de cine italiano y en este año ha apostado por uno de esos looks sostenibles que la industria lleva tiempo reivindicando

Algo en la moda está cambiando, y en los festivales de cine también. Todas las directrices de la industria 'fashion' se dirigen hacia un consumo más ecológico y sostenible, reflejándose cada vez más en el encorsetado protocolo de las pasarelas. Repetir modelito ya no está mal visto, ahora es casi una obligación. Los pocos eventos de gran repercusión mediática que hemos tenido la oportunidad de presenciar este año han llegado con su particular reivindicación, convidando a los invitados a reutilizar sus trajes, a vestir diseños 'vintage' o a apostar por modelos confeccionados bajo premisas sostenibles.

Esto es lo que ocurrió en la 73º edición de los premios BAFTA, celebrados un mes antes de que el coronavirus colapsase el mundo. La invitada más ilustre del Royal Albert Hall, Kate Middleton, cumplió el 'dresscode' a rajatabla, recuperando para la alfombra roja un diseño de gala que había llevado 8 años atrás en un viaje de Estado. Poco antes, la modelo Vanessa Lorenzo hacía lo propio sobre la alfombra roja los premios Goya, eligiendo un Givenchy rojo de temporadas pasadas que apoyaba el consumo responsable. «En una alfombra roja también se puede repetir», sentenciaba. Ahora, es Nieves Álvarez, una de sus colegas generacionales, quien hace lo propio en el Festival de cine de Venecia, logrando eclipsar al auditorio italiano con un lookazo 'vintage'.

Aunque no pertenezca directamente al universo del séptimo arte, la modelo española es una huésped fetiche del Hotel Excelsior y una de las más esperadas sobre la red carpet de La Mostra. Su despliegue de looks, orquestados por su inseparable estilista Víctor Blanco, siempre hace las delicias de la prensa especializada. De nuevo, este dúo imbatible ha sabido reservar su mejor baza para la noche. Fue para asistir a la presentación de la película 'Padrenostro', donde recuperó un vestido de la colección de archivo de Alberta Ferretti del 2007. «Una forma de comprometerse con el medio ambiente dando una segunda vida a las prendas», explicaba a través de sus redes sociales. Reciclar ropa para asistir a un evento de tal magnitud es algo que aún no está demasiado generalizado, por lo que este gesto por parte de una de las tops más respetadas del mundo supone un golpe encima de la mesa para reivindicar de nuevo el cuidado de nuestro planeta.

Se trata de un diseño cubierto de drapeados, con escote recto de abertura en 'v' y una sensual silueta de reloj de arena. Como decimos, pertenece a la colección 'prêt-à-porter' otoño-invierno que la diseñadora italiana presentó hace 13 años. Por aquel entonces, la moda comenzaba a asentarse en el minimalismo, aunque Ferretti nunca se haya regocijado demasiado en ello. Como ejemplo, la chaqueta de mangas abullonadas que abrió aquel entrañable desfile que hoy rescatamos del olvido. Más tarde, la modelo Romina Lanaro apareció sobre la pasarela con un diseño de gala casi idéntico al que hoy ha llevado Nieves. Tan solo se diferenciaba por el color: aquel tenía en un degradado de gris a carbón, y este, de rojo a burdeos.

La modelo madrileña lo ha defendido con un conjunto de anillo y espectacular gargantilla de otra casa italiana a la que pocas veces renuncia: Bvlgari. ¿Los zapatos? Louboutin, y el 'beauty look', con melena ligeramente ondulada y ojos ahumados, obra del estilista Luigi Rizzello.

Esta mirada nostálgica al pasado también nos devuelve la icónica imagen de Sandra Bullock subiendo las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para asistir a su particular Gala MET. En aquel 2007, el hilo conductor del evento rendía tributo al modisto francés Paul Poiret, «el Rey de la Moda», cuyo trabajo entre costuras fue comparado con el de Picasso en el arte. Quizás por eso, la actriz norteamericana se decantó por un diseño que, como los mejores cuadros, trascienden las tendencias y se revalorizan con el tiempo. Aquel vestido degradado cubierto de drapeados que alcanzó su minuto de gloria en la Gran Manzana, es el mismo del que hoy todos hablan en Venecia 13 años después.