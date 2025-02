Paula Echevarría sabe cuál es el estampado clave del otoño

ALBA LLANO Lunes, 28 de octubre 2019, 17:27 Comenta Compartir

Paula Echevarría siempre es una de las primeras en adelantar las tendencias que llevaremos cada temporada y por eso, no nos ha sorprendido que ya se haya animado a llevar uno de los estampados que serán un imprescindible en el armario este otoño-invierno. Esta vez, la asturiana lo ha lucido en uno de esos clásicos looks que acostumbra a compartir en Instagram y concretamente a través de un conjunto de blazer y falda mini low cost que promete arrasar.

¿El estampado protagonista de este nuevo outfit? Un estampado de cuadros vichy en versión mini y en color negro y rojo. Un estampado perfecto para dar color a uno de los conjuntos de oficina más favorecedores que le hemos visto esta temporada a la influencer y que además es asequible para todos los bolsillos.

Y es que ambas prendas pertenecen a la firma low cost de Stradivarius. Por un lado, la blazer de 35,99 euros que ya se ha agotado por completo y por el otro, la falda con cremallera frontal y diseño con cinturón, cuyo precio es de 19,99 euros y que ya ha empezado a desaparecer en muchas de las tallas.

Ampliar Stradivarius

La actriz prefirió combinar ambas prendas con una camiseta de manga corta en color gris y con mensaje estampado en color rojo. Para rematar este outfit, se decantó por unas botas de estilo militar y acharoladas de la firma MAS 34.

Pero lo que más llama la atención de este nuevo estilismo, es la elección de este estampado de cuadros que no hemos dejado de ver en la mayoría de los looks que han llevado las influencers este otoño.

Alexandra Pereira ha sido una de estas influencers que no ha dudado en lucirlo esta temporada. Además, la it girl se atrevió a combinarlo con unos pantalones de estampado de cuadros príncipe de Gales. Todo en un mismo look:

Leonie Hanne ha sido otra de las influencers que no ha dudado en incorporar este estampado a sus últimos estilismos:

Paula Argüelles también se ha animado a lucirlo, en este caso a través de un chaleco largo con cuello solapa y a modo de vestido. Otro look inspirador para un estilismo de oficina:

O la también influencer asturiana Cristina Miranda, que lo ha incluido en este abrigo largo con cuello solapa, que ha combinado con jeans, camisa blanca y deportivas. Una idea de look perfecto sobre todo para combatir con estilo la bajada de temperaturas.

Paula Echevarría y la mayoría de influencers ya se han pronunciado sobre cuál será ese estampado que no podrá faltar en el armario este otoño ¿Y tú? ¿Ya te has apuntado a lucirlo?