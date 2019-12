Las prendas en las que deberías gastar este invierno Valentina Steinhart El frío se ha instalado y con él la necesidad de hacernos con esas prendas que se convertirán en las mejores adquisiciones para el invierno ALBA LLANO OLAY Jueves, 5 diciembre 2019, 00:34

Aún no nos hemos despedido del otoño pero a medida que avanzan las semanas, las tendencias de cara al invierno se van estableciendo poco a poco en nuestro armario y en nuestros estilismos. Pero, como sucede con cada nueva estación, siempre hay unas prendas y tendencias que sobresalen por encima de las demás y que acaban por convertirse en un auténtico imprescindible.

No solo hablamos de abrigos de cuadros, jerséis trenzados y bufandas... La moda este invierno también incluirá otras muchas prendas, en las que deberías comenzar a invertir desde ya ¿la razón? estas se convertirán en las mejores adquisiciones de la temporada. Y por si aún no sabes a cuáles nos referimos, aquí te destacamos las principales ¡Toma nota!

Botas altas con tacón

Este otoño hemos sido testigos de cómo las botas de caña alta han vuelto a conquistar la mayoría de looks en la calle y en las redes sociales. También han ganado protagonismo a las botas y botines cowboy que tanto hemos estado viendo estas últimas temporadas. Este invierno solo te hará falta hacerte con unas botas altas con imitación a piel y de tacón, para conseguir tus mejores looks. Un tipo de bota que nos traslada directas a finales de los 80 y al estilo de los años 90 y que se convertirán en tu mejor inversión.

Plumífero

Esta prenda que durante tanto tiempo hemos estado asociando a los años 80, a la nieve y a la montaña, este invierno se irá directa también a los looks de calle. El los 'street style' la veremos en diseños cortos y largos, como el que ha lucido Alex Rivière. En este caso la influencer, ha apostado por un look más deportivo, pero lo cierto es que este invierno también lo veremos combinado con los estilismos más elegantes e incluso con tacones. Un básico calentito y muy estiloso que tampoco deberá faltar en tu armario.

Vestido de fiesta con muchas lentejuelas

Acabamos de entrar en el mes de las cenas de empresa, las celebraciones y las fiestas navideñas y por eso, las tiendas y los escaparates ya se han llenado de vestidos y looks de fiesta en los que las grandes protagonistas han vuelto a ser las lentejuelas. Los vestidos y prendas con este detalle de brillos, siempre son un acierto asegurado sobre todo si lo que queremos es deslumbrar en estas fechas navideñas. Valen los vestidos elegantes, atrevidos, clásicos, llamativos... Podemos decir que este año las lentejuelas se han vuelto a apoderar de todos los tipos de diseños. Pero si lo tuyo no son los vestidos, entonces echa un vistazo a las ideas de trajes que te hemos dado para huir del clásico vestido porque en ellos también habrá cabida para las lentejuelas.

El estampado pata de gallo en todas las prendas

Este otoño lo hemos visto presente, pero en el invierno también veremos como este estampado de pata de gallo volverá más que nunca a nuestros armarios. Evidencia de ello, es que diseñadores como Balenciaga, Chanel o Valentino ya han apostado fuerte por este print en numerosas prendas y muchas colecciones ya lo incorporan también en sus catálogos. Un estampado que tiene su origen en los años 50 y que han lucido auténticas musas de la moda como Coco Chanel o Audrey Hepburn, sobre todo en ese color típico en blanco y negro. Lo cierto, es que en la actualidad lo hemos visto reinventado en numerosos colores y tamaños, pero sea cuál sea por el diseño que te decantes, lo que está claro es que este invierno con él conseguirás los mejores looks.

Pantalones con efecto cuero

Ver esta publicación en Instagram Uniform Una publicación compartida de VALENTINA (@valentina.steinhart) el 23 Oct, 2019 a las 9:56 PDT

El pantalón con efecto cuero es otro de los reyes de la temporada, junto con los slouchy jeans. Y no pienses en ellos como la típica prenda estilo grunge y rebelde de los años 90, porque esta temporada los veremos combinados también con estilismos elegantes e incluso integrados en looks de oficina. Solo necesitarás un jersey, unas botas y un abrigo largo con cuello solapa para conseguir el look básico perfecto.

Blusa blanca tipo victoriana

Blusa amplia de cuello subido con lazada y manga larga con detalle de aplicación de volantes delanteros, 29,95 euros. / Zara

Esta prenda es una evidencia más de que las tendencias del pasado siempre vuelven y se reinventan en el mundo de la moda y de las nuevas tendencias. Y no solo sucede esto con el estilo de los años 80 y 90, sino que también ha sucedido esto con el estilo victoriano. De él se recuperan esta temporada las clásicas blusas cerradas, con volumen y volantes que este invierno también serán las protagonistas. Una prenda muy elegante que cada vez se encuentra más presente en las nuevas colecciones de firmas low cost como Zara, donde hemos encontrado este modelo con cuello subido, lazada y volantes por solo 29,95 euros.

Abrigo tipo peluche

En los últimos inviernos hemos visto como los abrigos de peluche se han ganado un hueco privilegiado en el armario y parece que este invierno también regresarán con fuerza. Una prenda con mucha inspiración setentera, a la que cada invierno una de las primeras en apuntarse es Cristina Pedroche y que esta temporada será nuevamente una de las prendas clave para resistir el invierno con estilo.