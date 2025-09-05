El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Pleno de la Junta con motivo del Día de Asturias, en directo
La duquesa Catalina de Kent saluda en la Iglesia Católica Romana el 14 de enero de 1994. AFP

Muere la duquesa de Kent a los 92 años

Figura cercana a Wimbledon y recordada por su empatía, ha muerto en el Palacio de Kensington rodeada de su familia

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:43

La duquesa de Kent, Katharine Worsley, esposa del príncipe Eduardo y reconocida por su larga relación con el torneo de Wimbledon, ha muerto este jueves por la noche a los 92 años en el Palacio de Kensington, según ha informado el Palacio de Buckingham. Estaba acompañada por su familia en el momento de su muerte.

El comunicado oficial destaca «la dedicación de toda una vida de la duquesa a las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes». El primer ministro británico, Keir Starmer, la ha definido como una mujer de «compasión, dignidad y un toque humano», recordando su gesto más célebre en Wimbledon: cuando consoló a Jana Novotna tras perder la final de 1993, animándola a no rendirse. Cinco años más tarde, la checa levantó el trofeo.

Nacida en 1933 en Yorkshire, se casó en 1961 con el duque de Kent, primo de la reina Isabel II, tras conocerse en un cuartel militar. Con él tuvo tres hijos y diez nietos. Su nombre quedó ligado al All England Club desde 1969, al participar en la entrega de trofeos, aunque en 1999 se apartó de los palcos reales tras un desencuentro con la organización.

En 1994 tomó una decisión histórica al convertirse al catolicismo, siendo la primera integrante de la familia real británica en hacerlo desde el siglo XVII. Paralelamente, cultivó otra de sus pasiones: la música. Enseñó de manera anónima en una escuela de Hull y colaboró activamente con organizaciones benéficas del ámbito cultural.

El rey Carlos III, la reina Camila y el resto de la familia real han expresado su pesar por la pérdida y han trasladado su apoyo al duque de Kent, sus hijos y nietos. La duquesa deja tras de sí un legado marcado por la cercanía y la sensibilidad, tanto dentro como fuera de la realeza.

