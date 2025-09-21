Muere la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda La joven bosnia se sintió mal en su día nupcial, fue trasladada al hospital donde no se pudo hacer nada por su vida y falleció a los dos días

Consternación tras la repentina muerte de Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer y enfermera de 26 años, ocurrida el pasado 15 de septiembre. Adna había celebrado su boda apenas dos días antes, en el Hotel Hollywood de Ilidža, cerca de Sarajevo. Durante la noche del enlace comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia al hospital, donde cayó en coma. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no mejoró y falleció 48 horas después.

Adna era conocida por su presencia en redes sociales, donde compartía consejos de belleza y maquillaje, además de momentos personales que conectaban con miles de seguidores. Fuera del mundo digital, trabajaba como enfermera en el Centro de Salud de la Ciudad Vieja de Sarajevo y dirigía un salón de belleza en la capital. Su entorno la describe como una persona generosa, comprometida con el bienestar de los demás. «A Adna siempre le gustó ayudar a los demás», recordó un amigo cercano.

El funeral se celebró el 17 de septiembre en el Cementerio de Bara, en Sarajevo, con la asistencia de cientos de personas que quisieron rendirle homenaje. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento, mientras se esperan los resultados de la autopsia. En redes, su familia compartió un mensaje de despedida: «Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre».